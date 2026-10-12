Más allá del amor: ¿Qué significa la tenencia responsable?

Decidir sumar a un nuevo miembro de cuatro patas a nuestro hogar despierta emociones invaluables: compañía, alegría y lealtad incondicional. Sin embargo, el bienestar animal va mucho más allá de ofrecerles un espacio físico y cariño; requiere garantizar una calidad de vida óptima que cubra sus necesidades nutricionales, sanitarias, preventivas y emocionales a lo largo de todas sus etapas de vida.

Conocer con claridad los costos asociados a una tenencia responsable en el Perú permite tomar decisiones conscientes, prevenir situaciones de abandono por falta de recursos y asegurar que nuestra mascota reciba exactamente la atención que merece.

¿Cuánto cuesta mantener adecuadamente a una mascota en Lima?

El presupuesto mensual y anual para el cuidado de un perro o gato contempla diversos rubros esenciales que no deben descuidarse:

Alimentación de calidad: La base de una buena salud es una nutrición adecuada. Dependiendo del tamaño, peso y necesidades específicas de la mascota (alimento seco Super Premium, fórmulas medicadas o etapas de vida), el gasto mensual en comida oscila considerablemente, siendo el pilar diario más constante del presupuesto.

La base de una buena salud es una nutrición adecuada. Dependiendo del tamaño, peso y necesidades específicas de la mascota (alimento seco Super Premium, fórmulas medicadas o etapas de vida), el gasto mensual en comida oscila considerablemente, siendo el pilar diario más constante del presupuesto. Salud preventiva y vacunas: Anualmente, toda mascota requiere la aplicación de vacunas esenciales (como la antirrábica y las múltiples) y desparasitaciones periódicas (internas y externas contra pulgas, garrapatas y ácaros) para evitar enfermedades graves que pongan en riesgo su vida.

Anualmente, toda mascota requiere la aplicación de vacunas esenciales (como la antirrábica y las múltiples) y desparasitaciones periódicas (internas y externas contra pulgas, garrapatas y ácaros) para evitar enfermedades graves que pongan en riesgo su vida. Higiene y estética: Baños periódicos, corte de uñas, limpieza de oídos y el uso de productos dermatológicos adecuados para el cuidado de su pelaje y piel forman parte de la rutina básica de mantenimiento.

Baños periódicos, corte de uñas, limpieza de oídos y el uso de productos dermatológicos adecuados para el cuidado de su pelaje y piel forman parte de la rutina básica de mantenimiento. Fondo de emergencia médica: Las urgencias ocurren. Imprevistos como accidentes, intoxicaciones, cirugías o enfermedades repentinas requieren contar con un respaldo económico o un seguro veterinario que garantice una respuesta inmediata sin poner en aprietos la economía del hogar.

Reflexión previa a la adopción: Evalúa tus números antes de dar el sí

Si estás pensando en adoptar, es fundamental realizar un ejercicio de proyección financiera antes de llevar a tu nuevo compañero a casa:

Un perro o un gato pueden vivir entre 10 y 15 años (o incluso más). Esto significa que la inversión en su alimentación, salud y bienestar es un compromiso a largo plazo.

Tomar conciencia de estos costos antes de adoptar evita situaciones de estrés financiero para la familia y garantiza que el animal no sufra recortes en su atención médica o calidad de vida ante imprevistos económicos. Un adoptante responsable planifica, previene y asegura estabilidad para su mascota durante toda su existencia.

WUF te acompaña: Con su kit de adopción integral

Para facilitar este proceso y asegurar que las familias que deciden adoptar cuenten con un respaldo sólido desde el primer día, en WUF estructuraron un completo sistema de apoyo inicial:

Kit de adopción especializado: Cada animal que es adoptado a través de nuestra red de albergues parte hacia su nuevo hogar con un kit que incluye insumos esenciales para sus primeros días de adaptación, facilitando la transición.

Cada animal que es adoptado a través de nuestra red de albergues parte hacia su nuevo hogar con un kit que incluye insumos esenciales para sus primeros días de adaptación, facilitando la transición. Asesorías y acompañamiento: Brindamos orientación veterinaria y de comportamiento para resolver las dudas iniciales de los nuevos tutores, ayudando a que la integración al hogar sea armoniosa y exitosa.

Brindamos orientación veterinaria y de comportamiento para resolver las dudas iniciales de los nuevos tutores, ayudando a que la integración al hogar sea armoniosa y exitosa. Esquema sanitario al día: Los perritos y gatos se entregan con sus primeras vacunas aplicadas y protocolos de desparasitación iniciales listos, reduciendo los costos de arranque para la familia adoptante.

Cada adopción es el inicio de una historia llena de cariño y nuevas oportunidades. Con su kit de adopción, este Wuf comienza una nueva etapa rodeado de cuidados y amor, listo para convertirse en un integrante más de su familia.

Da el paso hacia la adopción responsable

Planificar, informarse y asumir con responsabilidad los costos de una mascota es el acto de amor más grande que podemos ofrecerles.