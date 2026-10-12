Más allá del amor: ¿Qué significa la tenencia responsable?
Más allá del amor: ¿Qué significa la tenencia responsable?
Decidir sumar a un nuevo miembro de cuatro patas a nuestro hogar despierta emociones invaluables: compañía, alegría y lealtad incondicional. Sin embargo, el bienestar animal va mucho más allá de ofrecerles un espacio físico y cariño; requiere garantizar una calidad de vida óptima que cubra sus necesidades nutricionales, sanitarias, preventivas y emocionales a lo largo de todas sus etapas de vida.
Conocer con claridad los costos asociados a una tenencia responsable en el Perú permite tomar decisiones conscientes, prevenir situaciones de abandono por falta de recursos y asegurar que nuestra mascota reciba exactamente la atención que merece.
¿Cuánto cuesta mantener adecuadamente a una mascota en Lima?
El presupuesto mensual y anual para el cuidado de un perro o gato contempla diversos rubros esenciales que no deben descuidarse:
- Alimentación de calidad: La base de una buena salud es una nutrición adecuada. Dependiendo del tamaño, peso y necesidades específicas de la mascota (alimento seco Super Premium, fórmulas medicadas o etapas de vida), el gasto mensual en comida oscila considerablemente, siendo el pilar diario más constante del presupuesto.
- Salud preventiva y vacunas: Anualmente, toda mascota requiere la aplicación de vacunas esenciales (como la antirrábica y las múltiples) y desparasitaciones periódicas (internas y externas contra pulgas, garrapatas y ácaros) para evitar enfermedades graves que pongan en riesgo su vida.
- Higiene y estética: Baños periódicos, corte de uñas, limpieza de oídos y el uso de productos dermatológicos adecuados para el cuidado de su pelaje y piel forman parte de la rutina básica de mantenimiento.
- Fondo de emergencia médica: Las urgencias ocurren. Imprevistos como accidentes, intoxicaciones, cirugías o enfermedades repentinas requieren contar con un respaldo económico o un seguro veterinario que garantice una respuesta inmediata sin poner en aprietos la economía del hogar.
Reflexión previa a la adopción: Evalúa tus números antes de dar el sí
Si estás pensando en adoptar, es fundamental realizar un ejercicio de proyección financiera antes de llevar a tu nuevo compañero a casa:
- Un perro o un gato pueden vivir entre 10 y 15 años (o incluso más). Esto significa que la inversión en su alimentación, salud y bienestar es un compromiso a largo plazo.
- Tomar conciencia de estos costos antes de adoptar evita situaciones de estrés financiero para la familia y garantiza que el animal no sufra recortes en su atención médica o calidad de vida ante imprevistos económicos. Un adoptante responsable planifica, previene y asegura estabilidad para su mascota durante toda su existencia.
WUF te acompaña: Con su kit de adopción integral
Para facilitar este proceso y asegurar que las familias que deciden adoptar cuenten con un respaldo sólido desde el primer día, en WUF estructuraron un completo sistema de apoyo inicial:
- Kit de adopción especializado: Cada animal que es adoptado a través de nuestra red de albergues parte hacia su nuevo hogar con un kit que incluye insumos esenciales para sus primeros días de adaptación, facilitando la transición.
- Asesorías y acompañamiento: Brindamos orientación veterinaria y de comportamiento para resolver las dudas iniciales de los nuevos tutores, ayudando a que la integración al hogar sea armoniosa y exitosa.
- Esquema sanitario al día: Los perritos y gatos se entregan con sus primeras vacunas aplicadas y protocolos de desparasitación iniciales listos, reduciendo los costos de arranque para la familia adoptante.
Da el paso hacia la adopción responsable
Planificar, informarse y asumir con responsabilidad los costos de una mascota es el acto de amor más grande que podemos ofrecerles.
- Encuentra a tu compañero ideal: Revisa los perfiles de los perritos y gatos que esperan por un hogar en https://www.wuf.pe/adoptawuf y conoce todo lo que incluye nuestro proceso y kit de adopción.
- Sostén la labor de los albergues: Apoya el rescate animal sumándote al Club WUF en https://www.wuf.pe/clubwuf , donde además obtendrás beneficios y descuentos exclusivos en productos y servicios para tu engreído.
- ¿Tienes dudas o buscas una alianza? Escríbenos a equipo@wuf.pe y síguenos en Instagram @somoswuf para estar al tanto de todas nuestras novedades y campañas.