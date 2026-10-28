El impacto de la alta carga académica y laboral en la salud mental

En el día a día universitario —especialmente durante semanas de exámenes parciales, finales o entregas de proyectos— y en los periodos de mayor presión en las empresas, la sobrecarga mental pasa factura. El estrés acumulado afecta directamente el rendimiento, la concentración, el clima laboral y la salud física de estudiantes y colaboradores.

Ante este escenario, la implementación de intervenciones breves orientadas al bienestar socioemocional se ha vuelto una necesidad prioritaria. Integrar espacios de desconexión consciente permite recargar energías, reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y fomentar un ambiente de empatía y contención.

Jornadas de desestrés: Espacios de pausa y conexión genuina

Las actividades de apoyo emocional llevan dinámicas de interacción supervisada directamente a campus universitarios, facultades y sedes corporativas:

Spiros de alivio en medio de la rutina: Ofrecen a los alumnos y equipos de trabajo una pausa activa durante sus jornadas más demandantes, permitiéndoles convivir y jugar con perritos en un entorno seguro y preparado.

Ofrecen a los alumnos y equipos de trabajo una pausa activa durante sus jornadas más demandantes, permitiéndoles convivir y jugar con perritos en un entorno seguro y preparado. Reducción comprobada del estrés: Diversos estudios demuestran que unos minutos de caricias, juego y contacto visual con animales liberan oxitocina y endorfinas, logrando disminuir la tensión arterial y la ansiedad de manera inmediata.

Diversos estudios demuestran que unos minutos de caricias, juego y contacto visual con animales liberan oxitocina y endorfinas, logrando disminuir la tensión arterial y la ansiedad de manera inmediata. Mejora del clima institucional y corporativo: Promueven la integración entre compañeros, abren espacios de conversación distendida y refuerzan el compromiso de las instituciones y marcas con el cuidado integral de su comunidad.

El propósito detrás de cada visita: Visibilizar la adopción responsable

Aunque estas actividades están diseñadas para brindar un soporte emocional inmediato y aliviar la carga de trabajo, tienen un propósito de fondo aún más profundo y transformador:

Cada perrito que participa en estas jornadas cuenta con un temperamento equilibrado, sociables y con la preparación adecuada para interactuar de forma segura y respetuosa con grupos de personas.

Durante estos encuentros, los perritos muestran su verdadera esencia, demostrando que los animales rescatados son compañeros extraordinarios, llenos de amor y listos para integrarse a una familia. La experiencia permite que tutores y adoptantes potenciales conecten directamente con ellos, visibilizando la adopción de una forma orgánica, cercana y con propósito.

¿Cómo llevar esta iniciativa a tu universidad o centro de trabajo?

Organizar una jornada de apoyo emocional y desestrés junto a WUF es un proceso guiado que cuida cada detalle de bioseguridad, bienestar animal y logística:

Contacto y coordinación: Escríbenos a comercial@wuf.pe detallando el tipo de institución (universidad, facultad o empresa), la fecha estimada y la cantidad de participantes esperada. Definición del espacio y dinámica: Diseñamos un protocolo personalizado para que la actividad se desarrolle en un área idónea, garantizando el confort y la tranquilidad tanto de los asistentes como de los animales. Despliegue y sensibilización: Nuestro equipo acompaña la jornada supervisando las interacciones, compartiendo las historias de cada perrito y brindando información sobre adopción responsable a quienes sientan esa conexión especial.

Transforma la rutina de tu comunidad mientras salvas vidas

Llevar una jornada de apoyo emocional a las aulas o a la oficina es la oportunidad perfecta para cuidar la salud mental de estudiantes y colaboradores, mientras se construye una sociedad más empática con los animales rescatados. Si representas a una universidad, facultad o empresa y deseas coordinar una visita o alianza de bienestar, escríbenos directamente a comercial@wuf.pe para definir todos los detalles con nuestro equipo comercial.