Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una experiencia única en alianza con estudios de bienestar
Una experiencia única en alianza con estudios de bienestar
El Puppy Yoga (o Puppy Pilates) es una tendencia global que combina los beneficios de una disciplina física con la energía y ternura de perritos en búsqueda de hogar.
A través de esta iniciativa, WUF no dicta las clases de entrenamiento, sino que genera alianzas estratégicas con academias, estudios de yoga, salas de pilates y centros fitness. El estudio se encarga de la instrucción deportiva y la venta de entradas, mientras que WUF lleva a una camada de perritos cachorros y jóvenes para que interactúen libremente con los asistentes durante la sesión.
¿Cómo funciona la alianza comercial?
Buscamos construir colaboraciones sostenibles que beneficien tanto a las academias como a los animales rescatados:
- Donación por entradas: La marca o estudio destina un porcentaje de la recaudación del evento a la organización WUF. El porcentaje a donar se define directamente en la negociación con nuestro equipo comercial.
- Presencia de perritos seleccionados: WUF coordina el traslado, cuidado y supervisión de perritos cachorros y jóvenes , garantizando un ambiente apto y seguro tanto para los alumnos como para los animales.
- Casos de éxito: Experiencias junto a aliados como Fit club collective demuestran el alto nivel de convocatoria, el excelente engagement en redes sociales y la satisfacción de los alumnos al participar en una clase con propósito.
Múltiples beneficios: Por qué sumar a tu academia o estudio
Organizar una fecha de Puppy Yoga o Pilates en tu estudio aporta un valor diferencial a tu comunidad:
- Fidelización y visibilidad de marca: Ofreces una experiencia memorable a tus alumnos actuales y atraes a nuevos clientes apasionados por el bienestar y los animales, generando gran cobertura y contenido en redes sociales.
- Promoción directa de la adopción: Al interactuar en un entorno relajado y alegre, los asistentes se conectan de forma única con los cachorros, impulsando su adopción responsable.
- Socialización para los perritos: Para los cachorros y jóvenes, estas jornadas son fundamentales en su proceso de desarrollo y socialización con diferentes personas antes de ir a su hogar definitivo.
- Impacto social directo: Los fondos recaudados mediante el porcentaje negociado se destinan al sostenimiento y atención médica de la red de albergues afiliados a WUF.
¿Cómo coordinar un evento en tu estudio o academia?
Si tienes un estudio de yoga, pilates, entrenamiento funcional o espacio de bienestar y quieres llevar esta experiencia a tus alumnos, el proceso es muy sencillo:
- Contacto comercial: Escríbenos a comercial@wuf.pe manifestando tu interés en coordinar una fecha de Puppy Yoga / Pilates.
- Propuesta y negociación: Nuestro equipo comercial coordinará contigo el porcentaje de donación por entrada, el aforo y la logística del espacio.
- Coordinación y difusión: Definida la fecha, WUF se encarga de la selección y logística de los perritos, acompañando la difusión del evento en nuestros canales oficiales.
Suma tu academia y transforma vidas
Llenar de propósito la propuesta de tu centro deportivo o academia es una forma directa y cercana de salvar vidas. Si representas a una marca, estudio o gimnasio y te interesa coordinar una fecha de Puppy Yoga o Pilates, ponte en contacto directo con nuestro equipo a través del correo comercial@wuf.pe para definir los detalles de la alianza y el porcentaje de donación. Asimismo, invitamos a toda nuestra comunidad a seguir la cuenta oficial de Instagram @somoswuf para conocer las fechas abiertas al público general, descubrir a los perritos listos para adopción en https://www.wuf.pe/adoptawuf o apoyar la labor constante de los albergues suscribiéndose al Club WUF en https://www.wuf.pe/clubwuf