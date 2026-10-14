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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cada sesión de puppy yoga es una oportunidad para conectar el bienestar físico y emocional con una causa que importa. A través de estas experiencias junto a distintas academias y marcas aliadas, WUF promueve la adopción responsable y acerca a más personas a la importancia de brindarles una segunda oportunidad a los Wufs.
Cada sesión de puppy yoga es una oportunidad para conectar el bienestar físico y emocional con una causa que importa. A través de estas experiencias junto a distintas academias y marcas aliadas, WUF promueve la adopción responsable y acerca a más personas a la importancia de brindarles una segunda oportunidad a los Wufs.
Por Stefany Cardenas Arevalo

Una experiencia única en alianza con estudios de bienestar