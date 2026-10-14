Una experiencia única en alianza con estudios de bienestar

El Puppy Yoga (o Puppy Pilates) es una tendencia global que combina los beneficios de una disciplina física con la energía y ternura de perritos en búsqueda de hogar.

A través de esta iniciativa, WUF no dicta las clases de entrenamiento, sino que genera alianzas estratégicas con academias, estudios de yoga, salas de pilates y centros fitness. El estudio se encarga de la instrucción deportiva y la venta de entradas, mientras que WUF lleva a una camada de perritos cachorros y jóvenes para que interactúen libremente con los asistentes durante la sesión.

¿Cómo funciona la alianza comercial?

Buscamos construir colaboraciones sostenibles que beneficien tanto a las academias como a los animales rescatados:

Donación por entradas: La marca o estudio destina un porcentaje de la recaudación del evento a la organización WUF. El porcentaje a donar se define directamente en la negociación con nuestro equipo comercial.

La marca o estudio destina un porcentaje de la recaudación del evento a la organización WUF. El porcentaje a donar se define directamente en la negociación con nuestro equipo comercial. Presencia de perritos seleccionados: WUF coordina el traslado, cuidado y supervisión de perritos cachorros y jóvenes , garantizando un ambiente apto y seguro tanto para los alumnos como para los animales.

WUF coordina el traslado, cuidado y supervisión de perritos cachorros y jóvenes , garantizando un ambiente apto y seguro tanto para los alumnos como para los animales. Casos de éxito: Experiencias junto a aliados como Fit club collective demuestran el alto nivel de convocatoria, el excelente engagement en redes sociales y la satisfacción de los alumnos al participar en una clase con propósito.

La experiencia de puppy yoga junto a Fit Club Collective reunió a participantes en una clase diferente, donde el movimiento, la conexión y la compañía de los Wufs se unieron por una buena causa. Una iniciativa que demuestra cómo las alianzas pueden crear experiencias memorables y acercar a más personas al bienestar animal.

Múltiples beneficios: Por qué sumar a tu academia o estudio

Organizar una fecha de Puppy Yoga o Pilates en tu estudio aporta un valor diferencial a tu comunidad:

Fidelización y visibilidad de marca: Ofreces una experiencia memorable a tus alumnos actuales y atraes a nuevos clientes apasionados por el bienestar y los animales, generando gran cobertura y contenido en redes sociales.

Ofreces una experiencia memorable a tus alumnos actuales y atraes a nuevos clientes apasionados por el bienestar y los animales, generando gran cobertura y contenido en redes sociales. Promoción directa de la adopción: Al interactuar en un entorno relajado y alegre, los asistentes se conectan de forma única con los cachorros, impulsando su adopción responsable.

Al interactuar en un entorno relajado y alegre, los asistentes se conectan de forma única con los cachorros, impulsando su adopción responsable. Socialización para los perritos: Para los cachorros y jóvenes, estas jornadas son fundamentales en su proceso de desarrollo y socialización con diferentes personas antes de ir a su hogar definitivo.

Para los cachorros y jóvenes, estas jornadas son fundamentales en su proceso de desarrollo y socialización con diferentes personas antes de ir a su hogar definitivo. Impacto social directo: Los fondos recaudados mediante el porcentaje negociado se destinan al sostenimiento y atención médica de la red de albergues afiliados a WUF.

¿Cómo coordinar un evento en tu estudio o academia?

Si tienes un estudio de yoga, pilates, entrenamiento funcional o espacio de bienestar y quieres llevar esta experiencia a tus alumnos, el proceso es muy sencillo:

Contacto comercial: Escríbenos a comercial@wuf.pe manifestando tu interés en coordinar una fecha de Puppy Yoga / Pilates. Propuesta y negociación: Nuestro equipo comercial coordinará contigo el porcentaje de donación por entrada, el aforo y la logística del espacio. Coordinación y difusión: Definida la fecha, WUF se encarga de la selección y logística de los perritos, acompañando la difusión del evento en nuestros canales oficiales.

Suma tu academia y transforma vidas

Llenar de propósito la propuesta de tu centro deportivo o academia es una forma directa y cercana de salvar vidas. Si representas a una marca, estudio o gimnasio y te interesa coordinar una fecha de Puppy Yoga o Pilates, ponte en contacto directo con nuestro equipo a través del correo comercial@wuf.pe para definir los detalles de la alianza y el porcentaje de donación. Asimismo, invitamos a toda nuestra comunidad a seguir la cuenta oficial de Instagram @somoswuf para conocer las fechas abiertas al público general, descubrir a los perritos listos para adopción en https://www.wuf.pe/adoptawuf o apoyar la labor constante de los albergues suscribiéndose al Club WUF en https://www.wuf.pe/clubwuf