La problemática: Una crisis de abandono que no se detiene

En los últimos años, la sobrepoblación y el abandono de perros y gatos en el Perú se han consolidado como un problema crítico de salud pública y bienestar animal. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (MINSA, 2023), se estima que en el país existen más de 6 millones de perros en situación de calle, de los cuales aproximadamente 4 millones se concentran en Lima, mientras que en las provincias del interior la cifra sigue creciendo debido a la falta de programas masivos de esterilización.

Factores como la falta de educación sobre tenencia responsable, crisis económicas familiares y la compra indiscriminada de mascotas alimentan esta cifra diariamente. Frente a un panorama donde miles de animales vagan expuestos al frío, atropellos y maltrato, el compromiso del sector privado resulta crucial para marcar un freno a esta tendencia.

Primax y WUF: Una alianza estratégica para transformar realidades

Frente a esta dura estadística, marcas comprometidas como Primax han decidido involucrarse de manera activa y constante para generar un cambio tangible a nivel nacional:

Sostenimiento continuo a refugios: Gracias al respaldo de Primax, WUF ha logrado asegurar toneladas de alimento balanceado y atención médica veterinaria para cientos de animales albergados en nuestra red de refugios afiliados tanto en Lima como en provincias.

Gracias al respaldo de Primax, WUF ha logrado asegurar toneladas de alimento balanceado y atención médica veterinaria para cientos de animales albergados en nuestra red de refugios afiliados tanto en Lima como en provincias. Visibilización masiva: Al poner sus plataformas y puntos de contacto a disposición de la causa, Primax lleva el mensaje de la adopción responsable a miles de conductores y familias a diario, concientizando a la ciudadanía sobre el impacto del abandono.

La Patrulla Canina: Una plataforma aliada para impulsar la adopción responsable

Primax impulsa la comunidad Patrulla Canina, una iniciativa de comunicación que promueve la adopción responsable mediante la difusión de historias de perritos que se encuentran en sus estaciones de servicio.

A través de sus canales oficiales, Primax les da visibilidad compartiendo sus historias, características y personalidad, acercándolos a una audiencia más amplia y generando, concientizando a los seguidores sobre la importancia de brindar una oportunidad a los perritos en situación de abandono a través de la adopción responsable.

Con esta iniciativa, Primax reafirma su compromiso con el bienestar animal, poniendo la comunicación al servicio de una causa que busca transformar vidas y fomentar una cultura de adopción responsable.

Una representante de WUF junto a uno de los perritos de la patrulla canina de Primax, reflejando el compromiso compartido de seguir impulsando iniciativas que promuevan la adopción responsable y brinden nuevas oportunidades a los Wufs que esperan encontrar una familia.

El impacto en cifras: Frenando la curva del abandono

Gracias al trabajo continuo, Primax renovó la alianza con WUF desde julio de 2026, impactando directamente la vida de cientos de wufs a través de soporte en alimentación y atención médica durante el trimestre de julio a septiembre:

Atención veterinaria: Se entregaron un total de 267 unidades de medicina destinadas a los tratamientos y prevención sanitaria de los albergues afiliados.

Se entregaron un total de 267 unidades de medicina destinadas a los tratamientos y prevención sanitaria de los albergues afiliados. Soporte alimentario: Se distribuyeron 3106 kg de comida balanceada, garantizando raciones diarias para los perritos rescatados.

Marcar la diferencia está al alcance de todos

El compromiso demostrado por Primax confirma que las alianzas estratégicas entre la empresa privada y las organizaciones de rescate son indispensables para construir un país más consciente y empático. Unir fuerzas permite no solo alimentar y curar a quienes no tienen voz, sino frenar de manera directa el crecimiento de las cifras de abandono en Lima y provincias.