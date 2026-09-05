El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil. Foto: Sergio Pérez / EFE
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil. Foto: Sergio Pérez / EFE
/ Sergio Pérez
Por Redacción EC

El itinerario oficial de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, será difundido por el Vaticano a partir del próximo 15 de setiembre, informó monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín.

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