El itinerario oficial de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, será difundido por el Vaticano a partir del próximo 15 de setiembre, informó monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín.

“El Vaticano comunicará el programa de actividades del Santo Padre entre el 15 de setiembre y los días siguientes. Durante esa fecha el papa León nos mandará ya el programa oficialmente”, declaró el religioso a la Agencia Andina.

La visita del pontífice ya genera expectativa entre los fieles, especialmente entre los jóvenes. Según García Camader, más de 200 000 personas se han inscrito para participar en las actividades de preparación y acogida, entre ellas agrupaciones como “Los amigos de León” y “La guardia del Papa”.

El papa León XIV visitará el Perú el 11 de noviembre. (Foto: AP)

Colecta continuará hasta noviembre

El presidente de la CEP también se refirió a la colecta nacional iniciada el jueves 3 de septiembre para financiar parte de los gastos relacionados con la visita papal. La campaña se extenderá hasta el 10 de noviembre y las personas podrán realizar aportes desde un sol.

García Camader explicó que los recursos serán destinados principalmente a cubrir los gastos logísticos y organizativos del viaje, como el alojamiento y alimentación de misioneros, obispos y laicos que participarán en las actividades, además de requerimientos administrativos y de comunicación.

Colecta nacional para la organización de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre de 2026. (Foto: Conferencia Episcopal Peruana)

El obispo de Lurín indicó que todavía no es posible determinar cuánto se recaudará. En caso exista un excedente, este será destinado a personas y organizaciones con menores recursos, particularmente casas-hogar.

“Si quedara un excedente, éste debe ser distribuido entre aquellos hermanos de menos recursos”, señaló.

El religioso invitó a los peruanos a colaborar voluntariamente con la campaña y pidió respetar a quienes decidan no realizar aportes económicos.

“Si quieres, da. Pero si no vas a dar, tampoco tienes derecho a criticar”, manifestó.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)

Invitación a participar en la visita

García Camader sostuvo que la principal forma de colaborar con la visita de León XIV será participar en las actividades que encabezará el pontífice y escuchar el mensaje que llevará al país.

“Fundamentalmente la mejor colaboración es tu presencia en todas las actividades en las que el papa León XIV asistirá, ofrecerá su bendición y compartirá el mensaje que nos trae”, expresó.

La Conferencia Episcopal Peruana ha previsto actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco durante la visita, programada entre el 11 y el 16 de noviembre.