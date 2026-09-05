Geólogos propondrán al Gobierno medidas de prevención ante lluvias, sismos y riesgos naturales. (Foto: Andina)
Geólogos propondrán al Gobierno medidas de prevención ante lluvias, sismos y riesgos naturales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sociedad Geológica del Perú (SGP) prepara una hoja de ruta que será entregada al Gobierno con propuestas para contrarrestar los efectos del fenómeno El Niño y aprovechar el agua generada durante periodos de lluvias intensas.

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