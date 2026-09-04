El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre se registrará un nuevo periodo de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur del país.

El aviso contempla la ocurrencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Además, estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

Precipitaciones de ligera a moderada intensidad se registrarán en la sierra centro y sur. (Foto: Andina)

El Senamhi prevé la presencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) y nevadas en zonas situadas sobre los 3.800 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Para el sábado 5 de septiembre se estiman acumulados de precipitación de entre 8 mm/día y 12 mm/día en las zonas comprendidas en el aviso.

Los departamentos considerados en alerta son Apurímac, en las provincias de Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes y Cotabambas; Arequipa, en Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión; y Ayacucho, en Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

También se encuentran comprendidas provincias de Cusco —Canas, Chumbivilcas y Espinar—; Huancavelica —Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará, Tayacaja y Huancavelica—; Ica —Chincha—; Lima —Huarochirí y Yauyos—; y Puno —Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo—.

Senamhi prevé nieve, granizo, aguanieve y lluvia en 8 departamentos. (Foto: Andina)

Ante el aviso meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y correctamente señalizadas, de modo que puedan ser utilizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras.

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Asimismo, recomendó verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción ante una eventual emergencia.

Indeci también aconsejó a la población proteger y reforzar los techos de sus viviendas, establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales, y preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

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