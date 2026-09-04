Sierra centro y sur tendrán lluvias, granizo y nevadas entre el sábado 5 y lunes 7. (Foto: Andina)
Sierra centro y sur tendrán lluvias, granizo y nevadas entre el sábado 5 y lunes 7. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre se registrará un nuevo periodo de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur del país.

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