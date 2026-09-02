icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

HuánucoLa imagen del supuesto sondeo fue hecha mediante inteligencia artificial, según un análisis forense digital realizado por PerúCheck. El primer lugar en el que figura Guillermo Bocangel es una mentira.
HuánucoLa imagen del supuesto sondeo fue hecha mediante inteligencia artificial, según un análisis forense digital realizado por PerúCheck. El primer lugar en el que figura Guillermo Bocangel es una mentira.
Por Perú Check

Luis Escobal Medrano, postulante a la alcaldía del distrito de Castillo Grande, de la provincia de Leoncio Prado en la región de Huánuco, compartió una encuesta fabricada. Esta posiciona en el primer lugar de la intención de voto a la gobernación de Huánuco a su correligionario de Renovación Popular Guillermo Bocangel. 

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.