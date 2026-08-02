Sismo de magnitud 5.7 se registró la noche del domingo 2 de agosto en Huánuco. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5.7 se registró la noche del domingo 2 de agosto en Huánuco. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al noroeste de Aucayacu a las 8:42 p.m. de hoy, domingo 2 de agosto, en la región Huánuco.

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