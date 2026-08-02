Un sismo de magnitud 5,7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al noroeste de Aucayacu a las 8:42 p.m. de hoy, domingo 2 de agosto, en la región Huánuco.

Según el informe, el epicentro del temblor se ubicó a 53 kilómetros al noroeste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, a una profundidad de 152 kilómetros.

Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -8.58 grados de latitud y -75.79 grados de longitud. No se han reportado daños ni víctimas que lamentar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0519

Fecha y Hora Local: 02/08/2026,20:42:22

Magnitud: 5.7

Profundidad: 152 km

Latitud: -8.58

Longitud: -75.79

Intensidad: III-IV Aucayacu

Referencia: 53 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/mE8HZLIxfB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 3, 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.