Alberto Beingolea, recientemente anunciado como ministro, se pronunció sobre una eventual clausura del LUM. (Foto: Captura de video / RPP)
Alberto Beingolea, recientemente anunciado como ministro, se pronunció sobre una eventual clausura del LUM. (Foto: Captura de video / RPP)
Por Redacción EC

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, descartó que durante su gestión tenga previsto cerrar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). La declaración se produjo durante una entrevista con RPP, en medio de las especulaciones sobre el futuro de este espacio.

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