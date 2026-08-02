El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, descartó que durante su gestión tenga previsto cerrar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). La declaración se produjo durante una entrevista con RPP, en medio de las especulaciones sobre el futuro de este espacio.

Al ser consultado por una posible “lucha cultural” desde su posición al frente del Ministerio de Cultura, Beingolea fue tajante al adelantarse a la pregunta y aseguró que no tiene previsto cerrar el LUM.

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“Ya lo dije bien claro, no voy a cerrar el LUM, te lo digo clarito para que no haya ninguna duda”, afirmó Alberto Beingolea de forma rotunda, dejando en claro que sus prioridades al frente del Ministerio de Cultura estarán enfocados en otros puntos.

Alberto Beingolea, recientemente anunciado como ministro, se pronunció sobre una eventual clausura del LUM. (Foto: Captura de video / RPP)

Además, invitó a la ciudadanía a visitar los museos del país: “Hoy hay puertas abiertas de todos los museos, corran para que conozcan”.

Como se recuerda, Alberto Beingolea juramentó recientemente como ministro de Cultura en el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Tras asumir el cargo, señaló que una de las prioridades de su gestión será promover la unidad nacional, la identidad peruana y el reconocimiento de la diversidad cultural del país.

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¿Qué es el Lugar de la Memoria?

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) es un espacio administrado por el Ministerio de Cultura que busca preservar y difundir la memoria de los hechos de violencia y el terrorismo vivido en el Perú entre 1980 y 2000. Fue inaugurado en 2015 y alberga exposiciones, archivos y testimonios relacionados con ese periodo de la historia nacional.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. (Foto: Archivo El Comercio)

En el año 2018, el LUM fue incorporado al Sistema Nacional de Museos del Estado. La resolución destacó que su finalidad es presentar la historia, así como reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. El recinto también conserva el archivo documental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), considerado un importante aporte para la investigación y la construcción de memoria en el país.