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Museo Itinerante del Bicentenario de América abre sus puertas en Lima. (Foto: Difusión)
Museo Itinerante del Bicentenario de América abre sus puertas en Lima. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La edición número 13 de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano – El Bicentenario de América llegará a Lima del 12 al 28 de junio de 2026. La exposición se realizará en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María y congregará a más de 600 artistas de distintos países del continente.

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