La edición número 13 de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano – El Bicentenario de América llegará a Lima del 12 al 28 de junio de 2026. La exposición se realizará en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María y congregará a más de 600 artistas de distintos países del continente.

La muestra se desarrollará en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias y los procesos de independencia de América. El evento busca destacar la riqueza cultural, histórica y artística de las naciones americanas a través de una amplia colección de obras.

Este colectivo artístico nació en Perú durante la pandemia y fue impulsado por el artista hondureño Jaime Vallardo Chávez, conocido internacionalmente como “el artista de las monedas mundiales”. Desde entonces, el proyecto ha recorrido diversos espacios culturales promoviendo la integración artística del continente.

“Es un honor presentar las más de 600 piezas del museo itinerante y mostrar la riqueza cultural y patrimonial de América”, destacó Vallardo Chávez. Tras su paso por Lima, la iniciativa continuará su agenda internacional con actividades en Colombia y Francia.

Museo Itinerante del Bicentenario de América abre sus puertas en Lima. (Foto: Difusión)

El proyecto tiene como objetivo preservar la memoria histórica y cultural de los países americanos mediante el arte. Además, fomenta el intercambio entre creadores de distintas nacionalidades y fortalece los lazos de identidad y patrimonio compartidos.

Como parte de esta edición, se otorgará el título de Artista Patrimonio de América al fallecido Óscar Alain Cotera, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo del arte peruano y latinoamericano.

Asimismo, los artistas peruanos José Ricaldi y Juan Antonio Trujillo Ramírez recibirán la distinción de Embajadores del Arte de América. Paralelamente, la organización impulsa la creación de una sede permanente para el Museo del Bicentenario de América en Lima, con el respaldo de destacados artistas nacionales como Víctor Delfín, Galdos Rivas, Miguel Brenner, Julio Quispejo, Bruno Portuguez Nolasco y Arcadio Boyer, entre otros.