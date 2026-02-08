Habitat’s: la nueva exposición que nos enseña los límites del collage digital

Escucha la noticia
En “Habitat’s”, la ciudad deja de ser un simple fondo para convertirse en escenario. La nueva exposición del artista español Xabi Gracia reúne una serie de collages digitales donde calles, fachadas y muros urbanos se transforman en espacios vivos, cargados de historias, personajes, humor y memoria. A propósito de la inauguración, conversamos con el también diseñador gráfico sobre este curioso ejercicio creativo.
Aunque su trayectoria ha estado fuertemente ligada a la pintura, en esta etapa Gracia decidió apostar por su otra orilla creativa: el diseño gráfico. Desde esa experiencia visual y técnica comenzó a explorar el collage digital como un lenguaje propio. El resultado son imágenes que desconciertan al espectador, porque no responden al collage tradicional de “recorte y costura” visible.
“Mucha gente me dice: ‘no se notan las costuras, no parece un collage’”, comenta el artista. Sin embargo, para él, la esencia sigue siendo la misma: “Sí que es collage, porque estoy metiendo elementos distintos; solo que ahora la tecnología permite fusionarlos de una manera mucho más natural”. Esa fusión, casi imperceptible, hace que cada obra parezca una nueva fotografía surgida de múltiples tiempos y lugares.
Las piezas funcionan como escenas detenidas en el tiempo. No hay personajes posando, sino acciones que parecen continuar más allá del encuadre: figuras que conversan, esperan, se cruzan o simplemente habitan espacios cargados de afiches, grafitti y frases que aportan capas de sentido. Gracia habla de “microhistorias” que se activan en la mirada de quien observa. Cada imagen invita a detenerse, descubrir detalles y construir un relato propio, como si el espectador estuviera frente a una película pausada, repleta de subtramas visuales.
Lima como inspiración
Buena parte de estas escenas dialoga con nuestra capital. El artista, que vivió en el Perú en los años noventa y regresó a radicar en 2014, confiesa su fascinación por la arquitectura limeña, desde las casas antiguas de Barranco hasta construcciones más modestas de otros distritos como Lince. Sin embargo, no se trata de retratos exactos, sino de reinterpretaciones que rozan el realismo mágico urbano. Las ciudades que aparecen en “Habitat’s” son reconocibles y, al mismo tiempo, imaginadas: espacios híbridos donde conviven pasado y presente.
Entre los temas que atraviesan la muestra aparecen el cine y el teatro, con guiños a figuras clásicas de la pantalla; la memoria, presente en afiches y personajes de otras épocas; así como la reivindicación de la mujer, la diversidad y pequeñas frases infiltradas en muros y carteles. Estos mensajes no se presentan de forma directa, sino integrados al paisaje urbano, como ocurre en la vida cotidiana.
También el humor ocupa un lugar central. “Me encanta que la gente se quede mirando y descubra detalles que le saquen una sonrisa”, dice Gracia. En tiempos marcados por la saturación informativa y la tensión social, sus ciudades imaginadas proponen una pausa lúdica. Mirar con calma se vuelve un gesto único: solo así es posible encontrar, entre capas de memoria, ironía y ternura, algo que todavía sorprenda.
La exposición se puede visitar, hasta el 1 de marzo, en la librería-galería La Rebelde, ubicada en el jirón Batalla de Junín 260, Barranco. El horario de visita es de lunes a sábado, de 10 a.m. a 7 p.m. y domingos, de 12 m. a 7 p.m. El ingreso es libre.
