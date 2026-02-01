Cofaine amplía la experiencia del café de especialidad con una carta de autor

En un escenario donde muchas cafeterías de especialidad terminan pareciéndose entre sí —mismos sándwiches, mismos postres, mismos acompañamientos— Cofaine, en Miraflores, decide ir en otra dirección.

La cafetería fundada en 2022 por el ingeniero informático Alonso Castro acaba de estrenar una nueva carta de complementos que integra sándwiches criollos, piqueos y postres de autor, pensados para dialogar con el café y no solo acompañarlo.

Alonso llegó al café durante la pandemia. Cofaine nació como un proyecto digital de suscripción de café, pero rápidamente identificó una necesidad clave en el consumidor: la importancia de un punto físico para generar vínculo y fidelidad con la marca. En 2023 abrió su primer local en Av. Ernesto Diez Canseco 154, Miraflores, donde hoy la propuesta gastronómica cobra un rol central. Con ese aprendizaje, consolidó un segundo espacio en Petit Thouars 5260, Miraflores.

Más que acompañamientos: experiencias en tres tiempos

La nueva carta incluye una serie de experiencias denominadas “Rituales”, desarrolladas junto al chef Alonso Sakima. Son recorridos en tres tiempos que evocan distintas regiones del Perú y buscan generar una experiencia sensorial completa.

Entre ellas destaca Ritos de Selva Alta, que inicia con un Geisha de Pozuzo en proceso natural, preparado en V60; continúa con Husk & Whiskey, una bebida espirituosa a base de cáscara de café, whisky de maíz morado de Black Andean, miel y naranja deshidratada flambeada; y culmina con un brownie amelcochado con plátanos caramelizados en ron, praliné de pecanas y chocolate al 70 %, acompañado de helado artesanal de stracciatella.

De izquierda a derecha: Alonso Sakima, Alonso Castro y Ross Navarro. (Foto: Cofaine/ Difusión)

Otra experiencia es Tributo a los Apus, con un Geisha lavado del Cusco filtrado en Orea Dripper mediante choque térmico y Matacuy Lemonade, una bebida espirituosa elaborada a base de hierbas andinas y cold brew. El maridaje es con quesos y mieles.

La tercera propuesta se denomina Parafernalia. Incluye un Geisha de Amazonas filtrado en Origami, seguido de Pisco Brew (pisco, cold brew y jugo de piña), y un cierre que recuerda a las tablas de jamón y queso: jamón curado en café, queso andino cusqueño, tuiles, pecanas caramelizadas, vinagre balsámico y emulsión de aceite de oliva. El jamón aporta notas sutiles a nueces y realza el aroma del grano sin invadir la proteína.

Criollo, local y pensado para el visitante

La carta también rinde homenaje a tres sándwiches criollos, reinterpretados con un sello propio: pan con chicharrón criollo, butifarra del país y croissant con salchicha huachana. La inclusión responde a una demanda clara de sus clientes —principalmente turistas— que buscan probar sabores locales junto a un buen café.

El trabajo detrás de cada plato no es menor. Cofaine pasó entre cuatro y seis meses probando proveedores, ingredientes y técnicas hasta lograr lo que Alonso define como una “amalgama”, donde nada sobra y todo hace match con el café.

Café, cocina y laboratorio propio

Uno de los grandes diferenciales de Cofaine es su autonomía total. El proyecto cuenta con cocina, laboratorio de tueste y desarrollo propio de recetas: desde métodos y cold brew hasta procesos como el jamón artesanal curado durante 21 días con café.

Alonso es además el maestro tostador. Trabaja cafés de Oxapampa, Amazonas y Cusco, y mantiene una relación directa con fincas de la selva central, territorio con el que tiene un vínculo personal profundo ya que su familia es de Oxapampa y durante la pandemia vivió en la zona.

La carta se completa con postres de autor de la chef Ross Navarro, como el brownie que integra plátanos en almíbar, praliné de pecanas y chocolate al 70%, pensado para equilibrar dulzor y astringencia, evitar lo empalagoso y permitir que el café siga siendo protagonista. Otros postres incluyen galletón con chunks de chocolate blanco, tropezones de pistacho y sal de Maras, y bizcocho de arándanos y limón cubierto con crumble de mantequilla, entre otros.

Brownie de Cofaine. (Foto: Cofaine/ Difusión)

La nueva carta ha venido ajustándose a partir del feedback de los clientes. Fiel a su formación tecnológica, Alonso concibe la propuesta de complementos como un sistema en constante iteración: se ajusta, evoluciona y cambia según lo que funciona y lo que no.

La apuesta de Cofaine es ser una cafetería de especialidad que también se piensa desde la cocina y el territorio para crear nuevas experiencias de consumo que giren alrededor del café peruano.