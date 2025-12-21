La nueva carta de Pescados capitales: una invitación a pecar sin culpas

Escucha la noticia
La nueva carta de Pescados capitales: una invitación a pecar sin culpasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El verano ha llegado y con él la justificación que necesitábamos para disfrutar sin culpas de la comida marina. Y en Pescados Capitales, un referente de esta cocina, hay una carta nueva que nos propone mirar los clásicos desde ángulos inesperados. La chef Elba Velarde presenta 18 platos que, sin perder la esencia del restaurante, buscan dar un paso más allá y sorprender a sus visitantes. La estrategia es sumarle a esas recetas que tan bien conocemos los peruanos, un toque creativo. Y la rica despensa que caracteriza al territorio nacional permite hacerlo con mucha naturalidad.
MIRA: El nuevo sabor de Paracas: así es Vaivén, la propuesta de Renzo Miñán donde la pesca más fresca es la protagonista
Así, si usted es de los que siempre tiene antojo de cebiche, aquí le recomendamos salirse de lo tradicional y renovar su experiencia con un cebiche como el Tentación, que llega a la mesa con un vivo color rojizo cortesía del camu camu que sirve de base de la particular leche de tigre que acompaña la corvina que seleccionaron durante nuestra visita. La fruta aporta una acidez diferente, que puede dejarlo pensativo al primer bocado, pero que poco a poco invita al disfrute de la aventura con elementos nuevos que van llegando en cada cucharada, como un puré de plátano bizcochito a la parrilla que ha sido puesto con discreta precisión alrededor y dentro del cebiche.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Otro cebiche que llega para refrescar es el nikkei, con una acidez más cercana a la del cebiche tradicional, aunque por caminos diferentes. Aquí la estrella es el atún, servido en cuadrados ligeramente voluminosos, una leche de tigre con tamarindo y aceite de ajonjolí y palta flambeada. Unos trozos de kiuri se suman para darle más crocancia y perfil japonés al plato. Palmas para ambas versiones que permiten que el ají limo regale el picor necesario que amerita todo buen cebiche.
En la sección “Originales” - que han sido siempre un espacio más autoral dentro de la carta del restaurante- aparecen más propuestas precisas para continuar con la dinámica de comer dejándose sorprender. “Envidia”, por ejemplo, entra primero por los ojos con la tinta del calamar pintando un risotto coronado con una trenza de calamares. Unos puntos de huancaína y chalaquitas dan frescura a este plato donde una salsa anticuchera cambia el juego por completo.
“Ira,” que visualmente juega con las tonalidades rojas, naranjas y amarillas de un fuego vivo, ofrece un viaje más bien pausado: con ravioles rellenos de zapallo loche, langostinos salteados y una salsa de tomate con un picante que coquetea con la idea furiosa del nombre del plato. Una excelente introducción para las pastas rellenas en la carta del restaurante.
Las entradas también guardan novedades que esperan dejar su huella, destacamos especialmente las humitas, en una versión salada, rellenas de queso, y bañadas en una salsa de mariscos a lo macho, con mucho toque criollo. Aunque en cuanto a preferencias del público, nuestros anfitriones nos cuentan que cada vez son más pedidas las tortitas de choclo. Se sirven tres unidades, todas montadas con un cebiche cremoso con pesca del día. Las probamos con langostinos y una emulsión de conchas de abanico y palta que le dan una densidad característica y muy agradable en paladar.
En cuanto a la carta dulce, los grandes protagonistas son el cacao peruano y la gran diversidad de frutas de las diferentes regiones del país. Esto se demuestra en una alternativa como el “Placeres capitales”, una degustación de helados con cinco sabores: chirimoya, lúcuma, café, chocolate y queso helado. Si el verano llega con sorpresas, que siempre sean así de refrescantes.
Otra alternativa dulce de destaque es el tiramisú: bizcotelas bañadas en café, crema de mascarpone y pulpa de lúcuma y un polvo de 100% cacao para remate. No es de extrañar que ya figure entre los postres más vendidos.
Con el calor llegan las ganas de mar, de acidez y de frescura. Y, como ven, esta nueva carta entiende muy bien ese impulso.
Próximos placeres
Pescados Capitales tiene sedes en Perú y Chile. Esta carta está disponible solo en Lima.
Dirección:
Avenida Mariscal La Mar 1335, Miraflores
Avenida Primavera 1065, San Borja
Puedes ver la carta completa, horarios y reservas en la web oficial del restaurante.
Precios:
Los entradas van desde los 36 hasta los 65 soles. El cebiche nikkei tiene un precio de 65 soles, mientras el Tentación cuesta 85 soles. Los platos de "Los originales" oscilan entre los 59 y 62 soles. Los postres tienen un precio de 38 soles (tiramisú) y 59 soles (los placeres capitales).
El restaurante cuenta con cochera para sus clientes.
TE PUEDE INTERESAR
- Lunática: conoce el nuevo rooftop ubicado en San Isidro ideal para salidas after office, citas románticas o reuniones navideñas
- Damián, el nuevo club de entretenimiento que une alta cocina y vida nocturna en un solo lugar
- Ezzem: la nueva apuesta gastronómica con raíces de Medio Oriente que es como un viaje culinario por Líbano, Siria, Palestina o Dubái
- Nigiris, cebiches y creatividad: Kimo, el restaurante a 17 pisos de altura, sorprende con su nuevo menú de degustación
- Lady Bee: ¿qué encontramos en la barra que acaba de ser reconocida por la lista The Worlds 50 best bars?
Contenido Sugerido
Contenido GEC