Giacomo Bocchio: “Antes pensaba que si no tenía restaurante no tenía voz y me he dado cuenta que a través del canal de YouTube mi voz es mucho más potente”

Giacomo Bocchio cocina con una balanza al lado. No es una manía reciente ni una obsesión técnica: es parte de una dinámica de trabajo que adoptó desde que publicó su primer libro. Cada receta pasa por el mismo ritual: pesar, medir, anotar, repetir. Así se construye la base de lo que hoy se ha convertido en su sello: ofrecer recetas que sí funcionan. De ese proceso minucioso nace “¡Bendito Perú!”, su tercer libro, un proyecto con el que celebra la riqueza de la cocina peruana.

Publicado por editorial Planeta, “¡Bendito Perú!” es un libro compuesto exclusivamente por recetas de la cocina nacional. Está organizado por secciones claras: bases, salsas y guarniciones, sopas, entradas, sánguches, fondos, postres y bebidas. Es un volumen de tapa dura, con especial cuidado gráfico y un énfasis notable en la precisión de las recetas, que incluyen conversiones de unidades de medida y relatos breves sobre el origen del plato o la conexión del chef con ellos.

“Es un libro con recetas que funcionan, destaco esto porque muchas veces encontramos libros de cocina con recetas que, cuando las tratas de aplicar, sale algo parecido pero no exacto. Estas son recetas muy probadas”, nos cuenta el chef.

El título del libro condensa varias capas de significado. “¡Bendito Perú!” es una expresión cotidiana, casi espontánea, pero también una declaración de la identidad del chef. Él nos dice: “Yo soy un hombre cristiano. Para mí la bendición es algo muy importante y genuinamente creo que es una bendición haber nacido en el Perú. Creo que somos un país bendecido”. El libro, en ese sentido, también es una manera de mostrarse tal como es. “Es parte de mi identidad, tratar de mostrarme siempre como soy, donde quiera que esté o quien sea que hable”, afirma.

El nuevo libro de Giacomo Bocchio ya está disponible en las principales librerías. Tiene un precio de 189,90 soles.

Un libro viajero

Pensado para viajar por el mundo, el libro incorpora una novedad clave: es bilingüe. “Nos pidieron muchísimo una edición así, la idea es llegar a un público más grande”, señala Bocchio, quien recuerda que el volumen estará disponible no solo en el Perú, sino también en aeropuertos internacionales. La intención es clara: acompañar el recorrido global que ya ha tenido su canal de YouTube.

Esa vocación internacional también se refleja en los consejos para reemplazar ingredientes fuera del país. Bocchio entiende que no todos pueden acceder a insumos peruanos, pero cree que el conocimiento permite encontrar soluciones.

“Cada vez es más fácil conseguir estos productos (para hacer cocina peruana si estás fuera), y me doy cuenta de ello por los mismos comentarios que me dejan en el canal de YouTube. La gente comenta: ¿por qué no buscas tal cosa en Amazon? Estamos en el 2025, cada vez es más fácil encontrar productos. Claro, no son exactamente iguales, hay que entender eso. Probablemente vas a encontrar los productos congelados o inclusive enlatados o en frascos de vidrio, en conserva. Yo procuro dar algunas algunas variantes como para la chicha de jora usar cerveza rubia y vinagre”, explica el chef, que hace una salvedad: “Primero, hay que tratar de entender qué cosa es el producto para ver cómo lo podemos reemplazar. La chicha de jora termina siendo una cerveza andina, es un fermento del maíz. Levantándole la acidez a una cerveza, con jugo de limón, de naranja o vinagre, consigues algo muy parecido”.

La receta de pachamanca está disponible en el libro "¡Bendito Perú!". (Fotos: Difusión/ Editorial Planeta)

Aunque caminan solos, los libros de Bocchio tienen su corazón en YouTube porque, dice, “nacen como una consecuencia del canal”. En esa plataforma, donde supera el millón de seguidores, su objetivo no ha sido entregar recetas como documentos cerrados, sino transmitir conceptos que permitan cocinar de manera intuitiva pero con información. El libro, en cambio, cumple otra función: entregar ese documento clave para el chef que es la receta.

Aunque gran parte del contenido está disponible en línea, Bocchio observa con sorpresa y gratitud que el público mantiene su interés por el formato físico. “Todo lo que yo estoy publicando está de alguna manera en mi canal de YouTube. Ya teniendo el producto ahí, igual decide la gente, y gracias a Dios, comprar el libro”, comenta, convencido de que hay un orgullo creciente por la cocina peruana.

Un año de cambios

El 2025 marcó también un giro en su canal. Además de recetas, Bocchio incorporó crítica gastronómica, un formato que demostró ir muy bien con su audiencia. “Cuando hago las críticas gastronómicas, esos videos tienen muchísimas más vistas”, reconoce, aunque subraya que su enfoque busca siempre el respeto y la enseñanza, especialmente para emprendedores del rubro.

Su comunidad es central en esa evolución. Bocchio cuenta que lee los comentarios de sus seguidores, identifica problemas recurrentes y piensa contenidos como respuesta a estas necesidades. “Para este año he entendido que tengo que hacer videos con soluciones a problemas”, explica. Desde errores comunes en el cebiche hasta fallas en la estandarización de procesos, su canal se ha convertido en un espacio de aprendizaje práctico.

En ese crecimiento, la participación de su esposa, la chef Brenda Dávila, ha sido clave. Tras una década trabajando juntos, hoy lideran un equipo de diez personas y cuentan con Casa Manifiesto, su propio espacio de grabación. “Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido muchísimo”, dice Bocchio.

La vida sin TV

En marzo de 2025, Bocchio anunció su salida de “El gran chef: famosos”. Aunque estuvo como invitado en otros espacios, el año estuvo marcado por su ausencia televisiva. Pero el chef recuerda esa etapa con gratitud. “En ‘El Gran Chef’ no me dijeron cómo tenía que ser, me dijeron: sé tú”, dice.

Esa experiencia le permitió descubrir algo fundamental: su vocación de enseñar no tenía límites de público. “Desde ‘El gran chef’ aprendí que le puedo hablar a todo el mundo”, afirma. Ya no solo al estudiante de cocina o al profesional, sino también a quienes cocinan en casa y buscan entender lo que hacen.

Hoy, Bocchio sabe que su voz no depende de un restaurante. “Antes pensaba que si no tenía restaurante no tenía voz y me he dado cuenta que a través del canal de YouTube mi voz es mucho más potente”, reflexiona. Para él, el orgullo gastronómico debe ir siempre acompañado de conocimiento, y ese es el mensaje que intenta repetir en cada espacio que ocupa.

Volver a la televisión no es una obsesión ni una meta pendiente. “Soy dueño de mi tiempo”, dice, convencido de que solo aceptaría un proyecto que se alinee con sus objetivos actuales y con los de su esposa.

Cuando piensa en cómo le gustaría ser recordado, la respuesta es clara. “Me gustaría ser recordado por haberme convertido en un profesor de cocina, que trato de transmitir lo que sabe”, dice. En “¡Bendito Perú!”, Giacomo Bocchio deja constancia de ese deseo.