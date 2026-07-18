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Resumen

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Giacomo Bocchio nos enseña a preparar pollo a la brasa. Esta y otras recetas son parte de su libro "¡Bendito Perú!".
Giacomo Bocchio nos enseña a preparar pollo a la brasa. Esta y otras recetas son parte de su libro "¡Bendito Perú!".
Por Giacomo Bocchio

Pocas cosas generan tanto consenso en el Perú como el pollo a la brasa: un clásico que cruza generaciones, mesas familiares y celebraciones. Pensando en quienes buscan una alternativa distinta para celebrar el Día del pollo a la brasa 2026, compartimos la receta del chef Giacomo Bocchio para preparar este infaltable en casa, con pasos claros y técnica precisa.

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