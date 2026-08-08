Los gatos, hace tiempo, dejaron de ser solo los dueños de la sala. En Lima, también son protagonistas de cafeterías, centros médicos especializados, asociaciones de rescate, emprendimientos que adaptan las casas a sus necesidades y tiendas pensadas para quienes no pueden resistirse a un producto con bigotes o huellas. Basta mirar alrededor para descubrir que el universo felino ocupa cada vez más espacio en la ciudad.

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El mejor momento para recorrer esta ruta llega con el Día Internacional del Gato, que se celebra cada 8 de agosto. La fecha fue creada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) con el objetivo de promover la adopción, el cuidado responsable y el respeto hacia estos animales. Con ese espíritu, reunimos seis paradas que muestran distintas formas de acercarse al mundo gatuno, desde iniciativas que salvan vidas hasta proyectos que celebran el vínculo entre humanos y felinos.

Gatuario

La historia de Gatuario comenzó con Lala, una gata que llegó a la vida de sus fundadores cuando apenas tenía seis semanas. Hasta entonces, nunca habían tenido un gato y, como muchos tutores primerizos, tuvieron que aprender sobre la marcha cuáles eran sus necesidades y cuidados. Las visitas al veterinario fueron parte de ese aprendizaje, pero también revelaron un problema: para Lala, entrar a una clínica podía convertirse en una experiencia de miedo y ansiedad. Los ladridos, los olores de otros animales y los espacios que no necesariamente contemplaban las particularidades de los felinos hicieron que surgiera una pregunta: ¿por qué no contar con un lugar diseñado exclusivamente para ellos?

De esa inquietud nació Gatuario, una clínica veterinaria especializada en gatos que busca reducir el estrés durante la atención y ofrecer un entorno en el que tanto los animales como sus tutores puedan sentirse seguros. La propuesta parte de una premisa sencilla: un gato no es un perro pequeño y, por lo tanto, necesita una atención que considere su comportamiento, fisiología y necesidades particulares. Desde esa perspectiva, el espacio, el equipo médico y cada uno de sus servicios están pensados para acompañarlos durante las distintas etapas de su vida.

La clínica ofrece consultas de medicina general y especialidades como nefrología, oncología, odontología y neonatología felina. A esto se suman servicios de hospitalización y hospedaje exclusivos para gatos, una tienda especializada y delivery. Más allá de la atención médica, Gatuario apuesta por promover una cultura de tenencia responsable: controles periódicos, medicina preventiva, alimentación adecuada, enriquecimiento ambiental y, sobre todo, entender que incorporar un gato a la familia supone un compromiso de largo plazo.

Gatuario: Un espacio pensado exclusivamente para los gatos, donde la medicina felina especializada busca reducir el estrés y acompañarlos durante las distintas etapas de su vida. / Gatuario

Conoce más sobre Gatuario: Cuentan con dos sedes en Lima: avenida La Castellana 195, Surco; y calle Baltazar La Torre 1115, San Isidro. Las citas pueden reservarse a través de sus canales digitales y WhatsApp. También puedes encontrarlos en Instagram como @gatuario o comunicarte a los números +51 934 505 088 y +51 981 301 630.

Gatú Cat Café

Convertir el amor por los animales en una propuesta sostenible fue el punto de partida de Gatú Cat Café. Su fundadora, Claudia Orihuela, lleva más de 15 años vinculada al rescate de animales y, durante ese tiempo, ayudó a numerosos perros y gatos a encontrar una segunda oportunidad. Pero también conoció de cerca las dificultades que implica sostener esta labor en el tiempo. Así surgió la idea de crear un espacio que permitiera continuar apoyando a los animales en situación de abandono mientras generaba sus propios recursos: una cafetería con propósito, donde el café y la gastronomía conviven con la posibilidad de conocer a un nuevo integrante de la familia.

En el corazón de la propuesta está la Zona Gatús, un centro de Adopción de Gatitos que funciona como hogar temporal para animales rescatados. Los visitantes pueden ingresar por turnos, conocerlos y compartir con ellos en un ambiente pensado para que la interacción sea tranquila. La intención no es únicamente facilitar encuentros entre personas y gatos, sino también que una eventual adopción sea una decisión meditada y responsable. Por eso, el espacio busca transmitir que llevar un gato a casa implica asumir un compromiso que puede durar muchos años y que requiere tiempo, cuidados, recursos y paciencia.

La experiencia se completa con una carta que incluye café de especialidad, bebidas frías y calientes, postres, sándwiches, brunch y almuerzos, además de actividades dirigidas a la comunidad cat lover, como talleres, encuentros y eventos temáticos.

Café, gastronomía y adopción se encuentran en este espacio de Miraflores, que cuenta con la Zona Gatús, un centro de adopción para gatos rescatados. / Luisa Priscila Ocaña

Conoce más sobre Gatú Cat Café: Está ubicado en calle Berlín 359, Miraflores. El ingreso a la cafetería es libre y no requiere reserva. Para visitar la Zona Gatús se debe adquirir una entrada para un turno de 30 minutos, con un costo de S/10, que contribuye al cuidado y bienestar de los gatos rescatados. Las entradas pueden comprarse en el local o reservarse a través de su página web. Gatú Cat Café También puedes encontrarlos en Instagram como @gatu.pe, en TikTok como @gatu.catcafe o escribir al WhatsApp +51 906 962 058. Sus correos de contacto son admin@gatu.pe y hola@gatu.pe.

Iris Medicina Felina

Desde enero de 2024, Iris Medicina Felina busca que la atención veterinaria de los gatos tenga un espacio propio. La clínica fue fundada por la doctora Lucero Recalde, jefa del área médica, quien cuenta con 13 años de experiencia en medicina interna felina. Su propuesta parte de una idea fundamental: los gatos tienen necesidades médicas y de comportamiento particulares que requieren una atención especializada, desde el momento de la consulta hasta los procedimientos de diagnóstico y tratamiento.

Por eso, el espacio ha sido diseñado para reducir el estrés de los pacientes y combinar el bienestar animal con herramientas de diagnóstico y tecnología. La clínica cuenta además con laboratorio propio, ecografía especializada y radiografía digital, así como servicios de cirugía de tejidos blandos, procedimientos odontológicos, laparoscopia, endoscopía y terapia láser.

La propuesta también busca acompañar a los tutores más allá de la consulta. Iris ofrece medicamentos, productos para higiene y cuidado oral, alimentos de alta calidad y dietas terapéuticas de prescripción, seleccionadas de acuerdo con las necesidades de cada gato.

La clínica ofrece atención especializada para gatos y servicios como laboratorio, diagnóstico por imágenes, odontología, cirugía y otras especialidades. / Iris Medicina Felina

Conoce más sobre Iris Medicina Felina: Se encuentra en avenida Francisco Javier Mariátegui 1579, Jesús María. Para agendar una cita, puedes comunicarte por WhatsApp al 940 410 170. La clínica también está presente en Instagram y TikTok como @irismedicinafelina y atiende consultas a través del correo irismedicinafelina@hotmail.com.

Adoptamiu

Lo que comenzó como una página de Instagram para ayudar a difundir adopciones terminó convirtiéndose en una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción responsable de gatos, con especial atención en los neonatos. Adoptamiu nació hace algunos años con la intención de servir como puente entre los grupos de rescate y las personas que buscaban adoptar. Con el tiempo, comenzaron a recibir y supervisar sus propios casos, hasta consolidar una metodología de trabajo y una comunidad que hoy participa en las distintas etapas del proceso. Desde entonces, la organización no solo busca encontrar hogares para los gatos, sino también educar sobre sus cuidados y promover una tenencia responsable.

El trabajo con neonatos responde a una necesidad particular: estos gatos son especialmente vulnerables y requieren cuidados que no todos pueden brindar. Por eso, Adoptamiu ha desarrollado el programa MiuFoster, mediante el cual personas capacitadas ofrecen un hogar temporal a los gatitos desde su rescate hasta que están listos para ser adoptados. La atención personalizada permite acompañar su crecimiento y recuperación mientras se preparan para una nueva etapa.

Antes de llegar a su nuevo hogar, pasan por un proceso que busca asegurar que se encuentren en buenas condiciones de salud. Cada gato parte con su historial médico y con información para que la llegada a su nueva familia sea una experiencia responsable e informada. Quienes quieren sumarse al proyecto también pueden hacerlo sin adoptar. El programa de apadrinamiento, con donaciones mensuales desde S/15, permite cubrir procedimientos básicos como vacunas, pruebas de VIF/VILEF y esterilización. La organización cuenta además con MiuShop, una tienda online cuyos ingresos contribuyen a financiar emergencias, internamientos, esterilizaciones y otros gastos de sus programas.

La organización trabaja en el rescate y rehabilitación de gatos, especialmente neonatos, y promueve adopciones responsables a través de una red de MiuFosters, padrinos y familias adoptantes. / Adoptamiu

Conoce más sobre Adoptamiu: Para conocer a los gatos que están buscando familia, revisar el proceso de adopción y encontrar información sobre sus programas, puedes visitar la página web de Adoptamiu. Su principal canal de comunicación es Instagram, @adoptamiu, donde comparten información sobre gatos en adopción, rescates, actividades y formas de colaborar con la organización.

Pussycat

A veces, adaptar una casa para un gato no significa llenarla de juguetes, sino entender qué necesita para sentirse seguro y poder comportarse como lo que es: un felino. Esa fue la pregunta que se hicieron Damna Quiñones y Valentina Cuba cuando buscaron muebles y torres para sus propios gatos y no encontraron una alternativa que las convenciera por completo. Querían piezas funcionales y estéticas, pero también espacios que les permitieran trepar, explorar, descansar y observar desde distintas alturas. Así, utilizando inicialmente la melamina que tenían en casa, comenzaron a desarrollar sus propios diseños.

La propuesta de Pussycat nació del encuentro entre el diseño de interiores y la medicina del comportamiento felino. La marca busca que los elementos destinados a los gatos no sean objetos aislados dentro de la casa, sino parte de un ambiente pensado para ellos y compatible con el estilo de cada hogar. Por eso, desarrollan circuitos de pared, rascadores, torres, catios y otras soluciones de enriquecimiento ambiental que buscan estimular comportamientos naturales como trepar, explorar y descansar en lugares elevados.

Además de fabricar estos elementos, Pussycat ofrece asesoría personalizada para evaluar las características de cada vivienda y las necesidades particulares de sus habitantes felinos. La idea es que un espacio enriquecido pueda contribuir a su bienestar físico y emocional y, al mismo tiempo, favorecer una convivencia más armoniosa con sus familias. Los proyectos pueden realizarse mediante asesorías virtuales a nivel nacional y también cuentan con atención presencial en Lima Metropolitana.

Pussycat ofrece circuitos de pared, rascadores, torres, catios y otros elementos de enriquecimiento ambiental diseñados para que los gatos puedan trepar, explorar, jugar y descansar dentro del hogar. / Pussycat

Conoce más sobre Pussycat: Atienden proyectos a nivel nacional mediante asesorías virtuales y ofrece atención presencial en Lima Metropolitana. Puedes conocer sus propuestas y solicitar una asesoría a través de Instagram y TikTok, donde aparecen como @pvssycat.pe, o en Facebook como Pussycat gatifica en Perú. También puedes visitar su página web o comunicarte por WhatsApp al +51 950 221 107.

Ron con cola

Hay quienes llevan el amor por sus gatos en el corazón y quienes, además, deciden convertirlo en una forma de crear. Ron con Cola nació precisamente como un homenaje a los gatos que llegaron a la vida de sus fundadores y la transformaron. La idea fue crear ese lugar que ellos mismos hubieran querido encontrar: un espacio donde el universo felino estuviera presente en objetos, actividades y pequeños detalles capaces de conectar a otros amantes de los gatos con esa particular fascinación que despiertan.

Bajo el concepto de su propio “Miauchiverso”, la tienda reúne productos inspirados en los felinos, desde papelería y accesorios hasta textiles y regalos. Pero la propuesta no termina en lo que se puede llevar a casa. Ron con Cola también organiza talleres y actividades para reunir a su comunidad, convirtiendo la tienda en un punto de encuentro para quienes quieren compartir su afición y descubrir nuevas formas de acercarse al mundo de los gatos.

Parte de su propósito está también en cambiar la manera en que entendemos a estos animales. Frente a los prejuicios y al desconocimiento que todavía existen alrededor de los felinos, la marca busca promover una mirada más cercana y respetuosa, recordando que el bienestar y la tenencia responsable empiezan por comprender sus necesidades y reconocerlos como parte de la familia.

Papelería, accesorios, textiles y regalos inspirados en el mundo felino forman parte de esta tienda, que también organiza actividades para reunir a la comunidad cat lover. / Ron con Cola