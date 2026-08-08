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Resumen

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En esta nota conoce 6 propuestas, entre veterinarias especializadas, cafeterías y emprendimientos vinculadas al cuidado y bienestar de los felinos.
En esta nota conoce 6 propuestas, entre veterinarias especializadas, cafeterías y emprendimientos vinculadas al cuidado y bienestar de los felinos.
/ Gatuario / Steve Araujo / Pussycat
Por Pierina Denegri Davies

Los gatos, hace tiempo, dejaron de ser solo los dueños de la sala. En Lima, también son protagonistas de cafeterías, centros médicos especializados, asociaciones de rescate, emprendimientos que adaptan las casas a sus necesidades y tiendas pensadas para quienes no pueden resistirse a un producto con bigotes o huellas. Basta mirar alrededor para descubrir que el universo felino ocupa cada vez más espacio en la ciudad.

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