“El Gato”, de Sofocleto

El 8 de agosto se celebra el Día del Gato en todo el mundo. Y aunque las redes sociales se llenen de fotos graciosas y memes felinos, hay un gato que brilla con luz propia en la literatura peruana: el gato eléctrico de Sofocleto.

Carlos Batalla

"El Gato", de Sofocleto
En homenaje a estos silenciosos compañeros de mirada profunda y ronroneos penetrantes, recuperamos una joya escondida en las páginas de El Comercio. Se trata de un cuento publicado un domingo de noviembre de 1954, en el suplemento Dominical. Luis Felipe Angell, más conocido como “Sofocleto”, periodista y escritor de esta casa, fue capaz de hacer del absurdo una herramienta crítica y del humor una forma de ternura. Así, “El Gato” no es solo un relato de terror o suspenso; es también una forma de ver el mundo: aquella que no pierde la curiosidad ni el misterio ante las cosas o los animales de la vida cotidiana. Aquí hay un gato con un faro en vez de un ojo. Un animal tuerto y brillante que alumbra cenas, persigue ladrones y termina envuelto en franela bajo una luna también tuerta. Es ficción con aroma gatuno. Releer a Sofocleto de esta manera es un acto de justicia literaria. Porque su sentido del humor negro no envejece; solo espera, agazapado, como un gato inteligente, el momento exacto para saltarnos y llevarnos a la lectura y así pensar y disfrutar gatunamente.

