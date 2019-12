SOFOCLETO / PLANETA / 166 PÁGINAS

Fue Francisco Miró Quesada Cantuarias el que describió a quien fuera una de las mejores plumas que pasaran por la redacción del diario El Comercio: “Su producción literaria es cien veces más copiosa que la producción en conjunto del Siglo de Oro español. Ha escrito más que Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Bécquer y todos sus contemporáneos”. Ciertamente cantidad no es calidad, pero nadie puede negar que, en su momento, pocos como Sofocleto supieron sintonizar con el lector común a partir de un humor que horadaba en las costumbres y el desconcierto popular. A inicios de la década del 70 emprendió un proyecto titulado Enciclopedia de la conducta humana, en el que describió con cáustica ironía una sociedad peruana dividida entre “cojudos” y “pendejos”, aquellos que hacen la fila frente a la burocrática ventanilla y los que no dudan en saltársela. Ambos mantienen una permanente interdependencia o, como dice el autor, “Dios hizo a los cojudos para que los demás peruanos no se murieran de hambre”.

El neocostrumbrismo de Luis Felipe Angell nace de la sublevación ciudadana, su sarcasmo esconde una profunda melancolía por la falta de respeto a las instituciones, las normas y las leyes. Pero además de su humor ácido tantas veces aplaudido, Los cojudos, su libro más célebre, es también una feliz parodia del lenguaje académico y su impostura. No es gratuito que en sus pseudocientíficas reflexiones juegue a citar al historiador británico Arnold J. Toynbee, subvirtiendo su retórica para vender por erudición lo que es refinada chacota. Con este recurso, Sofocleto nos invita a enfrentarnos con humor a nuestro desastre cotidiano, a reírnos de nosotros mismos, a expiar nuestras culpas mediante el método de la vergüenza ajena: al final, siempre creeremos que el ‘cojudo’ es el otro. Ineludibles como se ven estos tiempos aciagos, nada mejor que recordar aquellos análisis de la idiosincrasia nacional que tuvieron en el escritor paiteño a su mayor experto. //

OTROS LIBROS

Las viejas calles de Lima

Juan Bromley Seminario

Fondo Editorial de la Municipalidad de Lima

A lo largo de cuatro décadas, el abogado e historiador Juan Bromley (1894-1968) se dedicó a compilar datos sobre cómo los primeros limeños plasmaron sus costumbres, tradiciones, creencias y supersticiones en las calles que iban extendiéndose en la antigua Ciudad de los Reyes. Este recuento de los nombres de más de un centenar de espacios del Centro Histórico, puentes, con sus plazas y plazuelas, parques y alamedas, paseos y mercados resulta un homenaje póstumo a un verdadero erudito. Un investigador que nos revela una ciudad colonial de desenfadado espíritu carnavalesco.

Atrapados en el aeropuerto

Miguel Mendoza

Panamericana

Presos como estamos de nuestras angustias cotidianas, olvidamos que hay situaciones que escapan de nuestro control y nos devuelven a la realidad. Una poderosa tormenta que obliga a cancelar todos los vuelos de un aeropuerto internacional, puede ser una de ellas. Obligados a esperar en tan impersonal espacio, los ansiosos pasajeros se verán obligados a enlazar sus vidas aparentemente diferentes. En esa noche de Navidad, una tempestad amenaza con destruirlo todo, y lo único que podemos hacer es tejer lazos de solidaridad. Palabra tan en desuso y que este autor colombiano intenta devolvernos.

A mano umbría

Carlos López Degregori

Animal de Invierno

Terreno permanentemente en sombra que apunta al norte. La definición del término umbrío nos ayuda a entender el concepto de un libro que nos muestra aquellas motivaciones de un autor que no han sido merecidamente iluminadas. En textos de fascinante prosa poética y sabiduría ídem, López Degregori hace acopio de testimonios, memorias, reflexiones, ensayos y apuntes narrativos. Un libro inclasificable para navegar, intentar pescar la imagen perfecta (la ballena blanca de todo escritor) y perderse en lontananza.