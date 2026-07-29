El escritor peruano David Silva Rojas ganó la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por su obra "Donde el agua trabaja", un reconocimiento dotado con 22.905 dólares que fue anunciado este miércoles por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado, en Ciudad de México.

Rivera Garza explicó que la novela de Silva Rojas fue elegida por decisión unánime del jurado, integrado también por la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda y la argentina Selva Almada. “Fuimos barajando nombres y títulos y, de alguna manera u otra, la novela (...) se fue perfilando como la ganadora, fue una decisión unánime”, señaló.

Según la presidenta del jurado, esta obra destacó por su prosa “breve y sutil” y por la manera en que construye una atmósfera marcada por “la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces”.

La novela narra la historia de una joven que deja su comunidad para trabajar temporalmente en una hacienda vinícola de Ica, donde enfrenta un sistema de vigilancia, explotación y deshumanización del trabajo.

MEX8880. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 29/07/2026.- El escritor peruano David Silva Rojas (en pantalla) participa en una rueda de prensa este miércoles, en Ciudad de México (México). Silva Rojas es el ganador de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat dotado, con la obra 'Donde el agua trabaja', anunció la escritora mexicana y presidenta del jurado Rivera Garza. EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

David Silva: La historia aborda la lucha de mujeres que sacrifican su propia vida por quienes aman

Silva Rojas no pudo viajar a México para recibir el reconocimiento debido a las restricciones de ingreso que existen para ciudadanos peruanos, pero participó de manera virtual con un discurso en el que agradeció el premio y dedicó unas palabras a las mujeres y personas migrantes del Perú.

El autor señaló que la investigación sobre la dureza del trabajo agrícola se transformó en una historia literaria sobre mujeres que “sacrifican parte de su propia vida para ofrecerle un futuro mejor” a quienes aman.

Nacido en Perú en 1981, David Silva Rojas desarrolló parte de su trayectoria literaria en Japón, donde participó en programas de escritura dramática en Gamagōri. En 2026 obtuvo una mención honrosa en el XXIX Concurso Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro”.

Sobre el premio y sus finalistas

Entre las obras finalistas del Premio estuvieron Fiebre, de la boliviana Camila de Urioste; El cazador de caracoles, del argentino Félix Bruzzone; y El sulky, del también argentino Ivo Marinich.

El galardón busca reconocer la excelencia de la narrativa breve en lengua española y contempla la publicación de la novela en México, España y Colombia, además de su distribución en otros países de Latinoamérica desde septiembre.

En esta primera convocatoria participaron 2.204 manuscritos provenientes de 22 países y cuatro continentes.

Escritor peruano David Silva gana el Premio Internacional de Novela Breve Almadía

*Con información de EFE

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