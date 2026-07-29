En 2026, el autor obtuvo una mención honrosa en el XXIX Concurso Novela Corta 'Julio Ramón Ribeyro' | Foto: Difusión
En 2026, el autor obtuvo una mención honrosa en el XXIX Concurso Novela Corta 'Julio Ramón Ribeyro' | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El escritor peruano David Silva Rojas ganó la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat por su obra "Donde el agua trabaja", un reconocimiento dotado con 22.905 dólares que fue anunciado este miércoles por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado, en Ciudad de México.

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