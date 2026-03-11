Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras la ceremonia en la Casona, los restos de Bryce Echenique fueron trasladados a un crematorio para una incineración privada | (Foto: Andina)
Tras la ceremonia en la Casona, los restos de Bryce Echenique fueron trasladados a un crematorio para una incineración privada | (Foto: Andina)
Por Agencia EFE

Perú se despidió este miércoles de Alfredo Bryce Echenique, su último gran escritor con trascendencia universal, tras haber fallecido el martes a los 87 años en Lima, su ciudad natal a la que volvió a pasar sus últimos años de vida y en la que ambientó varias de sus novelas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.