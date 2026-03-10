Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Murió Alfredo Bryce Echenique | Últimas noticias EN VIVO
- El Ministerio de Cultura lamentó el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Deceso que fue anunciado durante la mañana del martes 10 de marzo.
Su nombre ya se había hecho conocido antes de dedicarse a las letras. En 1952 este diario consignó que el entonces adolescente Bryce había pasado por un fatal “callejón oscuro” en el colegio Santa María Marianistas; como resultado del castigo terminó desmayado. La noticia fue reportada por El Comercio. Su padre, Francisco Bryce Arróspide, lo sacó del colegio y lo mandó al internado San Pablo.
Con un total de doce novelas publicadas y decenas de cuentos, el autor que vivió entre Europa y el Perú (donde pasó sus últimos días) publicó de manera constante y, desde un inicio, dejó huella en la literatura peruana.
Autor de novelas como “Un Mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” y “Tantas veces Pedro”, fue un autor que, como pocos, desarrolló a lo largo de su carrera una radiografía de la clase acaudalada del Perú. Siempre con humor, pero también con nostalgia y ternura.
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) falleció este martes 10 de marzo, confirmó El Comercio.
