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Resumen

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Alfredo Bryce Echenique y las historias al final de una vida exagerada. (Fotos: Archivo GEC)
Alfredo Bryce Echenique y las historias al final de una vida exagerada. (Fotos: Archivo GEC)
Por Enrique Planas

Ocho autores retratan al Alfredo Bryce Echenique más íntimo: el de los encuentros en París, las madrugadas de whisky y algún desencuentro con la policía. Un manojo de anécdotas tiernas que celebran al gran fabulador, al amigo generoso y al militante ‘tabernícola’. Cuando los amigos se reúnen, los recuerdos fluyen.

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