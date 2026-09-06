Seminario queda paralizado por la hipnosis alienígena. Pelé logra quitarle el balón a una venusina, pero bajo el influjo mental su esfuerzo termina con un disparo al propio arco. Al parecer, la suerte del equipo terrícola está echada, cerrando el primer tiempo con un aplastante 14 a 0 en el nuevo episodio del Super Cholo.

Mientras tanto, en el mundo real, se jugaba el Mundial de Fútbol en Chile y se esperaban las elecciones generales en el Perú. La investigadora Carla Sagástegui precisa que ambos escenarios nos fueron adversos: el Perú no había conseguido clasificar tras caer derrotado con Colombia, mientras las elecciones habían sido anuladas, luego de que el ejército denunciara un supuesto fraude.

“El suceso culminó en un golpe de Estado para pacificar los levantamientos al sur del Perú y convocar a nuevas elecciones. El ejército disolvió el Parlamento vigente. Era la segunda vez que las mujeres postulábamos al Parlamento. Se eligió seis diputadas y tres senadoras. ¡Casi el número del tamaño de un equipo de futbol!” explica.

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