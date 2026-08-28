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Resumen

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En diciembre próximo, Luis Freire regresará a Lima por una breve temporada. Un viaje familiar que aprovechará para presentar su más reciente libro.
En diciembre próximo, Luis Freire regresará a Lima por una breve temporada. Un viaje familiar que aprovechará para presentar su más reciente libro.
/ MUSUKNOLTE
Por Enrique Planas

Actualmente vive en Pau, en las faldas de los Pirineos Atlánticos, una zona boscosa y una ciudad muy verde. En esos bosques habitaban, según las leyendas de antaño, duendes diminutos, Babaus de grandes dientes que asustaban a los niños desobedientes o geniecillos con patas de cabra. Pero el escritor Luis Freire Sarria extraña Lima, su ciudad color tierra –como dice–, donde convivía imaginariamente con otra clase de monstruos: cirujanos pishtacos, flacuchentos hombres coyote, jarjachas y espíritus de ahogados, además de maniquíes rabiosos, hornos poseídos o corbatas satánicas. El entrañable autor ha reunido a todas estas criaturas en “El abominable hombre de los desagües”, su más reciente libro de relatos, donde el humor da miedo.

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Entrevista