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Resumen

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El filósofo Alberto Cordero conversó con "El Dominical". (Foto: Emily Wabitsch)
El filósofo Alberto Cordero conversó con "El Dominical". (Foto: Emily Wabitsch)
/ EMILY WABITSCH
Por Enrique Planas

Vuelve cada cierto tiempo al Perú para cumplir actividades académicas y familiares. Esta vez lo sorprendió la lluvia. “No veía algo así en Lima desde los años 70”, me dice, apenas nos vemos en el lobby de un hotel de San Isidro. Alberto Cordero Lecca ha dedicado su vida a defender, con agudeza, la validez de la ciencia y la filosofía, sobre todo en una época marcada por posmodernismos o pensamientos totalitarios, o por la devaluación de la idea de verdad. Es uno de los últimos herederos de una generación brillante de filósofos latinoamericanos como Mario Bunge, David Sobrevilla y Francisco Miró Quesada Cantuarias.

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Entrevista