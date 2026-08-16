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La obra de Sandra Gamarra aborda la memoria personal y colectiva, la apropiación visual y las tensiones entre el arte y el colonialismo cultural. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
La obra de Sandra Gamarra aborda la memoria personal y colectiva, la apropiación visual y las tensiones entre el arte y el colonialismo cultural. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Por Enrique Planas

Su más reciente muestra comienza con una pregunta, formulada en un video en la primera sala del Museo de Arte Contemporáneo (MAC): ¿qué se hace con los fragmentos de las piezas de cerámica que se rompen en el horno? En sus talleres, artesanos ayacuchanos responden que estos se trituran para obtener un polvo que termina siendo más duro aún.

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Entrevista