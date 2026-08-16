El Nanay, que es el principal afluente de agua potable para Iquitos, presenta la mayor cantidad de registros históricos de dragas mineras a lo largo de sus 315 kilómetros de longitud. Entre el 2021 y 2026, se ha registrado un total de 1.076 dragas en sus distintos sectores.

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Pero solo en los últimos 12 meses, las imágenes de ACCA -a las cuales accedió la Unidad de Investigación de El Comercio- muestran que, en el Nanay, se registró 421 nuevas dragas, varias de ellas operando en nuevos sectores no registrados anteriormente.

En el río Marañón, que en su tramo final se une con el río Ucayali cerca de Nauta para dar nacimiento al Amazonas, se ha observado -entre 2022 y 2025- un total de 187 dragas. Solo en 2025, se registraron 108 nuevas dragas en diversos sectores de este río.

En diversas zonas del río Tigre, otro importante afluente amazónico de casi 600 kilómetros de longitud que nace en la frontera entre Ecuador y Perú, se registra un total de 73 balsas ilegales, siendo el tercer río de esta región con la mayor cantidad. Este río es usado por los mineros ilegales para llevar los insumos como el combustible e implementos, además de burlar los controles de la Policía y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) que están instalados a orillas del Nanay.

Otra problemática es que los operativos de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA), junto con la Marina y la Policía, se ven limitados por el apoyo de una parte de la población. “Estamos viendo que ciertas comunidades se oponen al trabajo de interdicción de las autoridades. Hemos visto comportamientos agresivos, principalmente de las comunidades de Ungurahual, Puca Urco y Alvarenga”, señala Bratzon Saboya, fiscal especializado de Maynas que participa activamente en la identificación y destrucción de las dragas.

Dragas mineras en el ingreso al sector de Pucaurco, en el Alto Nanay, operan sin pausa y siempre comunicadas vía antenas starlink. Foto: Santiago Romaní

“En estas zonas, a las cuales es muy difícil acceder por un tema logístico, se realiza la mayor cantidad de actividades de extracción de minería aluvial. Lo que nos preocupa es que ya se está destruyendo las áreas boscosas. No solo extraen (oro) del lecho del río, sino destruyen los bosques”, advierte el fiscal.

—Deforestación incontenible—

La grave deforestación, próxima a las áreas ribereñas donde operan los mineros ilegales con sus dragas, aparece registrado también en las imágenes satelitales. El impacto es visible en los pantanos de palmeras, bosques de colina baja y bosques aluviales inundables. En el río Marañón, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, la deforestación anual ha tenido un incremento sostenido entre 2020 y 2024, coincidiendo con la tendencia estable del precio internacional del oro.

A partir del 2025, el incremento significativo en la pérdida de bosque también coincidió con el aumento del precio del oro. El informe de ACCA señala que, hasta junio de 2026, aparecen 868 hectáreas de bosque deforestadas en Manseriche que no han sido revertidas. Solo 493 hectáreas de bosques se perdieron en los últimos 12 meses; es decir, 41 hectáreas por mes. Un área boscosa destruida de 41 hectáreas representa poco más de la mitad del distrito de La Punta (Callao), y equivale a seis Campo de Marte de Jesús María (Lima).

El especialista en minería, Iván Arenas, considera que el incremento de las dragas en Loreto -y en otras zonas mineras- empeorará en los próximos meses si es que no se producen acciones concretas para evitarlo. “Primero, existe una demanda creciente del oro y eso no se va a reducir. Segundo, porque la formalización (Reinfo) es un proceso fracasado y todo indica que va a continuar su vigencia”, explica.

“Tercero, porque los gobiernos regionales, en lugar de ser instituciones que vigilan, fiscalizan y que regulan la formalización a través de las plantas de procesamiento, no han hecho absolutamente nada; y cuarto, la corrupción”, añade.

Arenas apunta que existe una red de corrupción comprobada en Madre de Dios con la captura de exfiscales y militares. Según el experto, es una razón adicional para pensar que la situación no mejorará a corto plazo. “Todo lo que sucede en el Nanay, lo venimos alertando hace tiempo, y eso es básicamente corrupción”, apunta.

Analista Iván Arenas. fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

—Reinfo clave —

Al incremento de la minería ilegal y su impacto en varios ríos de Loreto, se suma el incremento de solicitudes de concesiones en zonas donde opera la minería ilegal. En el distrito de Manseriche, afectado por la minería ilegal, se registraron 109 nuevas concesiones durante el 2025.

Para junio de 2026, suman 241 concesiones mineras localizadas en el distrito de Manseriche, según el catastro del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De ese universo, 122 concesiones cuentan con permiso para explorar y extraer minerales en el subsuelo, y otras 115 concesiones están trámite de ser aceptadas. Solo cuatro casos tienen expirada su vigencia.

Otro dato relevante es que, solo tres de nueve inscripciones al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para el distrito de Manseriche, están asociados a concesiones. Los seis restantes presentan un derecho minero no existente en el Ingemmet.

Iván Arenas sotiene que las autoridades deben determinar qué zonas no deberían ser permitidas para concesiones mineras en regiones como Loreto. “Primero se debe saber quiénes tienen Reinfo y quiénes no, quiénes están operando en concesiones mineras que no son suyas. Luego, los gobiernos regionales deben determinar qué áreas no son permitidas para concesión y comunicarlo al Ministerio de Energía y Minas, a Ingemmet”, dijo el experto.

US$4.413

es el precio de una onza (28.4 gramos) de oro en el mercado mundial. El precio formal del mercado legal en el Perú es de S/ 450 aproximadamente.

S/250

puede costar un gramo de oro en el río Nanay. Los operadores de una draga ilegal en ese río, podrían extraer hasta 140 gramos a la semana.

EL DATO

Las 704 nuevas dragas en 13 ríos de Loreto representan al 46 % de todas las registradas en los últimos 9 años.

Entre 2020-2026 se registran 29 de estas balsas rústicas operando en el Putumayo, frontera con Colombia.

Por Sidney Novoa La nueva frontera de la minería ilegal Entre los años 2017 y 2026, se identificaron 1.518 dragas mineras en 13 ríos de la región Loreto; el 46% corresponde a los años 2025-2026. El caso del río Nanay es el más preocupante: acumula 1.076 registros desde el año 2021, el 70% del total. Además, la actividad minería ilegal avanza hacia áreas de bosque, donde ya se observa pérdida de cobertura forestal en sus riberas. La región Loreto ocupa el último puesto del Índice de Competitividad Regional (3,9), registra el mayor porcentaje de pobreza multidimensional (62,3%) y aporta poco más del 1% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La minería ilegal no es solo un problema ambiental sino también de desarrollo y gobernanza. El problema central no es la falta de leyes, sino hacerlas cumplir en un territorio inmenso, con limitada presencia estatal, poca articulación y organizaciones criminales capaces de reconstituirse en forma permanente. Destruir dragas no basta. Perú necesita anticiparse: manejo de inteligencia financiera y criminal, coordinación institucional, vigilancia satelital y comunitaria, dar protección a quienes denuncian y activa cooperación con los países vecinos que afrontan el mismo problema.

Unidad de Investigación