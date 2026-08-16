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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Solo entre 2025 y 2026, suman 704 las nuevas dragas -balsas rústicas que extraen oro ilegal- que han empezado a operar en 13 ríos de la región Loreto, confirmando la expansión territorial de mineros ilegales. De acuerdo a las imágenes satelitales tomadas por Conservación Amazónica-ACCA, el incremento de las dragas se registran en los ríos Atacuari, Chambira, Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazan, Nanay, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas.

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