Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En noviembre del 2025, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) convocó a concurso público y aceptó a trámite dos petitorios mineros cuyas áreas se superponen sobre el Nanay, cuenca amenazada por la minería ilegal, y desconociendo una resolución suprema que declara la cancelación de esas solicitudes en áreas restringidas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.