El episodio 1173 del anime “One Piece” llega cargado de emociones para cada uno de sus fanáticos. Y es que la producción de Toei Animation atraviesa uno de los tramos más intensos del arco de Elbaph y este promete ser el capítulo que por fin destape las intenciones reales de los Caballeros de Dios. Así, si eres de los que sigue la serie semana a semana en la plataforma de streaming Crunchyroll, aquí te cuento todo lo que necesitas saber antes de sentarte a verlo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el episodio 1173 del show televisivo apunta a enfocarse casi por completo en los villanos de esta parte de la historia y su plan real en la isla.

En ese contexto, Saul, Robin y Chopper aparecen como los personajes llamados a liderar el rescate, aprovechando el conocimiento histórico de la chica y el ingenio del reno para intentar frenar las habilidades del enemigo.

Loki, mientras tanto, sigue generando expectativa: con un solo grillete puesto ya causó destrozos considerables, así que su próximo movimiento en el inframundo también estará bajo la lupa de los fans.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1173 DE “ONE PIECE”?

Este episodio de “One Piece” se estrena el domingo 9 de agosto del 2026, bajo el título “A Nightmarish Game - The Dark Plot of the Knights of God” (en español: “El juego de la pesadilla: la conspiración de los Caballeros de Dios”).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1173 DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1173 del anime se lanza primero en Japón a través de Fuji TV, a las 11:15 p.m. (horario local).

En cuanto al simulcast para el resto del mundo, la emisión en Crunchyroll está prevista para el mismo día, con la siguiente distribución por región:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 9 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 9 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 9 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 9 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 9 de agosto España 6:00 p.m. del domingo 9 de agosto

Importante: los subtítulos oficiales suelen habilitarse con algo de retraso, entre 30 y 45 minutos después de la transmisión del episodio, así que conviene tener en cuenta ese margen si quieres verlo directamente con traducción al español.

Asimismo, es importante considerar que estos horarios son referenciales, ya que los estrenos en simulcast pueden presentar ligeros retrasos antes de que el capítulo quede disponible en el streaming.

Jaguar D. Saul junto a Nico Robin y Tony Tony Chopper en su hombro durante el Arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1173 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll se mantiene como la plataforma ideal para ver el episodio 1173 de “One Piece” apenas se emite en Japón.

Cabe resaltar que el servicio de streaming alcanza territorios como Norteamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, para no perderte el estreno en estas zonas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Manmayer Gunko, un personaje perteneciente al universo "One Piece", durante el episodio 1173 del Arco de Elbaph del anime (Foto: Toei Animation)

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