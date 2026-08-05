El papa León XIV dirige la oración del Ángelus, la tradicional oración dominical, desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus, la tradicional oración dominical, desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Por Redacción EC

La alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, se mostró emocionada tras el anuncio de que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, en el marco de una gira por Latinoamérica que también incluye a Argentina y Uruguay.