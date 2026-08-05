La alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, se mostró emocionada tras el anuncio de que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 17 de noviembre, en el marco de una gira por Latinoamérica que también incluye a Argentina y Uruguay.

La autoridad norteña expresó su alegría por el inminente reencuentro del hoy pontífice con el pueblo de Chiclayo, ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2020.

“Con toda la colaboración de nuestros vecinos, que cada quien cuida su cuadra, cuida su barrio, estamos seguros de que Chiclayo, la capital de la amistad, espera desde ya con los brazos abiertos a quien fuese nuestro obispo, Robert Prevost”, dijo la alcaldesa Janet Cubas, según informa RPP.

Añadió que el líder de la Iglesia católica tendrá un multitudinario y cálido recibimiento en Chiclayo, donde, aseguró, la población local mostrará el mejor rostro de la ciudad.

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

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