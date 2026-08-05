La presidenta Keiko Fujimori consideró que la próxima visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año “será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria señaló que la noticia “llena de ilusión a millones de peruanos”.

Asimismo, Fujimori Higuchi se dirigió al sumo pontífice y dijo que en el Perú “lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa”.

El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano. (EFE/EPA/Angelo Carconi)

“Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos”, escribió en la red social.

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“Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”, agregó.

Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el Papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos.



Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 5, 2026

Como se recuerda, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, anunció que el papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países.

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En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años.