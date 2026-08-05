La presidenta Keiko Fujimori saludó la próxima visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori saludó la próxima visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia)
/ OLEA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori consideró que la próxima visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año “será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza”.

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