La exintegrante de la orquesta La Bella Luz, Camila Talavera, hizo pública una nueva acusación pública por acoso sexual contra el director musical César Sánchez Chavesta. A través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, la artista manifestó su solidaridad con Naldy Saldaña, quien recientemente presentó pruebas visuales de actos similares cometidos por el mismo sujeto.

Talavera precisó que estas situaciones eran de conocimiento interno, pero que no se tomaron las acciones correctivas pertinentes en su oportunidad.

“Todo el mundo sabe, que se hagan los locos es distinto. Creo que entre mujeres siempre tenemos que apoyarnos, no justificar acciones de otras personas, tengan el cargo que tengan”, dijo en sus redes sociales.

Durante su pronunciamiento, la intérprete detalló que se sintió afectada al observar las imágenes difundidas por Saldaña, pues revivió los episodios de hostigamiento que ella misma habría padecido.

Talavera indicó que anteriormente intentó exponer su caso, pero se sintió desprotegida porque el entorno de la agrupación prefirió defender la imagen institucional antes que investigar los hechos.

Camila Talavera se suma a las acusaciones de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Latina)

“Hablé una vez y lo único que hicieron es defender a esa orquesta. Lo que querían es que yo saque pruebas y lastimosamente no tenía pruebas y ahora que Naldy las sacó, entonces, ¿qué más quieren? Han sido dos personas que salieron a hablar. Ella y yo. Nadie más”.

Insistió que “en su momento” hizo la acusación pero que “todo el mundo me dio la espalda”. También detalló que se sintió “horrible” al ver las imágenes presentadas por Saldaña porque dijo que fue como si reviviera el acoso que sufrió.

Denuncia de Naldy Saldaña por acoso

El contexto de estas acusaciones se remonta a la denuncia formal interpuesta por Naldy Saldaña el pasado 4 de agosto por tocamientos indebidos ocurridos el 18 de junio en San Juan de Lurigancho. Saldaña entregó grabaciones de video que muestran al director musical intentando besarla y realizando tocamientos indebidos sin su consentimiento durante una jornada de ensayos. Este material probatorio ha sido calificado como determinante por las autoridades para el inicio de las diligencias fiscales.

Actualmente, el paradero de César Sánchez Chavesta es desconocido para las autoridades policiales y judiciales. Vecinos y familiares del investigado en San Juan de Lurigancho reportaron que el músico no ha regresado a su domicilio desde que el escándalo se hizo público en los medios de comunicación. A pesar de que allegados mencionaron que emitiría un descargo oficial próximamente, Sánchez mantiene su condición de no habido ante los requerimientos de la justicia.

Camila Talavera se suma a las acusaciones de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Latina)

Camila Talavera se suma a las acusaciones de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (TVPerú)

El Ministerio Público ya abrió una investigación preliminar contra el director por los presuntos delitos de acoso sexual y tocamientos indebidos. La Fiscalía ha dispuesto recabar la declaración del investigado y ha dictado medidas de protección inmediatas para las denunciantes. Asimismo, instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo han puesto a disposición servicios de asesoría legal y psicológica para las agraviadas.

Separación del director en La Bella Luz

Ante la gravedad de los testimonios, la orquesta La Bella Luz emitió un comunicado oficial anunciando la separación indefinida de Sánchez Chavesta de todas sus funciones. La empresa liderada por Óscar Custodio expresó su rechazo a cualquier forma de violencia que atente contra la integridad y estabilidad emocional de sus trabajadores.