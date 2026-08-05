Camila Talavera se suma a las acusaciones de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Latina)
Camila Talavera se suma a las acusaciones de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Latina)
Por Redacción EC

La exintegrante de la orquesta La Bella Luz, Camila Talavera, hizo pública una nueva acusación pública por acoso sexual contra el director musical César Sánchez Chavesta. A través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, la artista manifestó su solidaridad con Naldy Saldaña, quien recientemente presentó pruebas visuales de actos similares cometidos por el mismo sujeto.

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