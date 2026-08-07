Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Bella Luz anunció una serie de cambios internos luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta. Las medidas buscan reforzar la seguridad de sus integrantes y prevenir nuevos casos de acoso durante las actividades y giras.

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