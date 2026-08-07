La Bella Luz anunció una serie de cambios internos luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta. Las medidas buscan reforzar la seguridad de sus integrantes y prevenir nuevos casos de acoso durante las actividades y giras.

Óscar Junior Custodio, hijo del fundador de la orquesta, anunció que asumirá la conducción absoluta de La Bella Luz y que implementará nuevas medidas con el respaldo de profesionales especializados. El cantante aseguró que esta etapa busca recuperar la confianza de los trabajadores y seguidores.

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Una de las principales novedades será la adquisición de un nuevo bus para los viajes de la agrupación. Según explicó Óscar Junior, la unidad contará con espacios diferenciados para hombres y mujeres, con las integrantes ubicadas en un nivel y los varones en otro.

Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Nos vamos a ayudar de personas profesionales, vamos a tener un proceso psicológico de cada uno de todos ustedes, y a las personas que entren aquí”, manifestó Óscar Junior en una reciente conferencia de prensa de los integrantes de La Bella Luz.

“Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta es más a la seguridad de todos, de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, y hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel”, precisó.

Durante las giras también se contempla la participación de familiares de los integrantes. Óscar Custodio indicó que se invitará a padres de familia para que puedan acompañar los viajes y contribuir con la seguridad de los artistas, especialmente de quienes son más jóvenes.

Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Además, vamos a invitar a seguridades por parte de cada uno de los padres de familia que viajen con nosotros, porque es lo único que sabemos hacer, o saben hacer ellos, y hay que tener en cuenta que detrás de ellos hay hijos, hay familia, y tienen que trabajar”, señaló el joven músico.

Por otro lado, Óscar Junior también se refirió directamente a Naldy Saldaña, quien denunció haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos durante un ensayo. El cantante expresó su respaldo a la exintegrante y aseguró que comprende el difícil momento que atraviesa.