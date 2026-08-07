Naldy Saldaña volvió a ofrecer una entrevista en la que anunció las medidas legales que tomará frente a las declaraciones de la esposa del exdirector musical de La Bella Luz. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Naldy Saldaña volvió a ofrecer una entrevista en la que anunció las medidas legales que tomará frente a las declaraciones de la esposa del exdirector musical de La Bella Luz. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Naldy Saldaña respondió a las declaraciones de Mary Meza, esposa del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, quien aseguró que la cantante habría mantenido una relación clandestina con su esposo. La artista rechazó tajantemente esta versión y anunció que tomará medidas legales.

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