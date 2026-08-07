En una entrevista con “Magaly TV, la firme”, NaldySaldaña negó haber tenido un romance con Sánchez y calificó de “difamación” las afirmaciones realizadas públicamente por Meza. La cantante señaló que sus abogados ya conocen el caso y se encuentran evaluando las acciones correspondientes.
“Es muy lamentable, muy triste. Me da mucha tristeza ver a la señora realmente”, empezó diciendo Saldaña en sus declaraciones, añadiendo que su equipo legal ya trabaja en el caso y tomarán cartas en el asunto.
“Y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo, ya se están encargando porque eso es difamación directa a nivel nacional. Ellos van a tomar cartas en el asunto porque es algo bastante grave”, agregó la cantante.
Las declaraciones de Mary Meza se produjeron en medio de la investigación por la denuncia presentada por SaldañacontraSánchez Chavesta. La esposa del exdirector musical sostuvo que ambos habrían mantenido una relación clandestina durante aproximadamente dos años y cuestionó la interpretación de las imágenes difundidas por Magaly Medina en su programa.
Frente a ello, Saldaña insistió en que su objetivo al hacer públicas las imágenes fue mostrar lo que, según su versión, ocurrió y buscar justicia. La cantante también respondió a las recientes disculpas ofrecidas por Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz.
“Yo solo traté de poder mostrar lo que viví, la injusticia, mi verdad”, expresó la artista, quien pidió que las autoridades continúen apoyándola durante el proceso. Por otro lado, Naldy Saldaña afirmó que la investigación contra Sánchez Chavesta continúa avanzando y pidió que se haga justicia para que ninguna mujer viva un caso similar.