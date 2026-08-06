La polémica en torno al caso de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual contra Naldy Saldaña por parte del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, ha generado diversas reacciones y pronunciamientos. Uno de los más llamativos en las últimas horas fue la renuncia de la defensa legal de Óscar Custodio, líder de la agrupación de cumbia.

En medio de la controversia que envuelve a la agrupación, el abogado Benji Espinoza anunció su renuncia a la defensa legal de Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, apenas un día después de haber asumido públicamente la representación del empresario.

En un comunicado publicado en Instagram, Espinoza agradeció la confianza depositada en su trabajo y precisó que las razones de su alejamiento no serán reveladas por estar amparadas por el secreto profesional. El letrado no brindó mayores detalles sobre los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

“He tomado la decisión de renunciar a la defensa legal del señor Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz. Agradezco la confianza depositada en mi labor profesional. Los motivos, por secreto profesional, solo son de conocimiento de mi cliente”, explicó el defensor legal.

Cabe destacar que la renuncia se dio horas antes de Óscar Custodio se presentara en el programa “Magaly TV, la firme”. Además, se da mientras continúan las investigaciones por la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta y las diligencias para determinar las presuntas responsabilidades de Custodio en el caso.

¿Qué dijo Óscar Custodio?

En conversación con Magaly Medina, el propietario de la popular agrupación de cumbia reconoció que no actuó de forma correcta tras tomar conocimiento de la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra Naldy Saldaña, por lo que aprovechó la entrevista para disculparse con la cantante y su familia.

El propietario de la agrupación ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde reconoció que cometió un error al no separar de forma inmediata a César Sánchez de la orquesta. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme)

“Quiero pedirle perdón a la señorita Naldy Saldaña, quiero pedirle perdón a su familia, quiero pedir perdón a la opinión pública... debo asumir el gran error de no haberlos separado en su momento”, manifestó el líder de La Bella Luz.