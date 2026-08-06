A través de un comunicado, el abogado Benji Espinoza informó que dejó de representar al dueño de la orquesta La Bella Luz. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
A través de un comunicado, el abogado Benji Espinoza informó que dejó de representar al dueño de la orquesta La Bella Luz. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV La Firme")
Por Redacción EC

La polémica en torno al caso de presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual contra Naldy Saldaña por parte del exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, ha generado diversas reacciones y pronunciamientos. Uno de los más llamativos en las últimas horas fue la renuncia de la defensa legal de Óscar Custodio, líder de la agrupación de cumbia.

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