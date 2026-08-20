Este jueves 20 de agosto, durante la madrugada, el ‘influencer’ peruano Oscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de su “mamita Clarita”, mujer que fue una figura importante durante su infancia.

“Hoy 3 a. m. mi mamita Clarita acaba de fallecer”, escribió el artista de 22 años en una publicación donde compartió fotografías y videos del último encuentro que tuvo con ella antes de su muerte.

Mensaje de Óscar Junior a través de sus redes sociales.

El integrante de la agrupación de cumbia explicó que Clarita fue una de las personas que contribuyó a su crianza junto a su abuela, por lo que esta ausencia representa una pérdida significativa.

“Mamita Clarita, tantos recuerdos que tengo junto a ti. Me acuerdo que de niño te prometí que iba a llegar muy lejos, espero algún día poder cumplirlo”, añadió, para luego finalizar: “Descansa en paz, mamita Clarita. Un beso al cielo”.

De ese modo, Óscar Junior contó que, tras reencontrarse con ella luego de un largo tiempo, tuvo temor de que no pudiera reconocerlo, pero aseguró que la mujer sí lo recordó.

Junto al mensaje de despedida, el artista compartió un video pasado con la mujer, donde le promete regresar al día siguiente. “Ya me voy, ¿ya? Cuídate, vengo mañana, te lo prometo”, se escucha decir a Óscar Junior, mientras ella le responde con cariño y lo abraza.

Sin embargo, la visita que había anunciado nunca pudo concretarse debido al fallecimiento. Por ello, el cantante decidió compartir ese momento como uno de los últimos recuerdos que conservó junto a ella.

Óscar Junior, de La Bella Luz, despide a su mamita Clarita.

La pérdida ocurre mientras Óscar Junior inicia una nueva etapa al frente de La Bella Luz, tras asumir el liderazgo y anunciar su regreso a los escenarios luego de la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos.

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