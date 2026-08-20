La pérdida ocurre mientras Óscar Junior atraviesa una nueva etapa al frente de La Bella Luz | Foto: Instagram
La pérdida ocurre mientras Óscar Junior atraviesa una nueva etapa al frente de La Bella Luz | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este jueves 20 de agosto, durante la madrugada, el ‘influencer’ peruano Oscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de su “mamita Clarita”, mujer que fue una figura importante durante su infancia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.