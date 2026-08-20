Onelia Molina dio una breve respuesta sobre su presencia en la fiesta a la que también asistió su expareja Mario Irivarren . (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Onelia Molina dio una breve respuesta sobre su presencia en la fiesta a la que también asistió su expareja Mario Irivarren . (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Onelia Molina se pronunció luego de coincidir con su expareja Mario Irivarren en la boda de Almendra Cacho y José Luis Ganoza, celebrada el último fin de semana en Pachacámac. La chica reality asistió al evento junto a su actual pareja, Kevin Díaz, mientras que el exchico reality también estuvo presente como amigo de los recién casados.

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