Onelia Molina se pronunció luego de coincidir con su expareja Mario Irivarren en la boda de Almendra Cacho y José Luis Ganoza, celebrada el último fin de semana en Pachacámac. La chica reality asistió al evento junto a su actual pareja, Kevin Díaz, mientras que el exchico reality también estuvo presente como amigo de los recién casados.

La presencia de ambos sorprendió a sus seguidores debido a la polémica ruptura que protagonizaron meses atrás. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron que cada uno disfrutó de la celebración por separado, sin registrarse un encuentro entre la expareja.

En conversación con “América Hoy”, Onelia fue tajante al asegurar que no existió ningún acercamiento con Mario Irivarren. “No hubo ningún acercamiento, no lo va a haber ni ahora ni más adelante. Creo que yo sí sé poner ciertos límites”, manifestó la odontóloga arequipeña.

Onelia Molina dio una breve respuesta sobre su presencia en la fiesta a la que también asistió su expareja Mario Irivarren . (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Molina también explicó que decidió mantener su distancia por respeto a su actual relación con Kevin Díaz. “No voy a brindar ningún tipo de opinión”, señaló, dejando claro que no tiene intención de retomar conversaciones con quien fuera su pareja.

“No hay nada de qué hablar, no hay nada que conversar. Para mí todo está clarísimo”, afirmó. Además, aseguró que actualmente se encuentra en otra etapa de su vida y que no quiere saber nada de su expareja, “ni bueno ni malo”.

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Por su parte, Kevin Díaz reveló que ni siquiera estuvo pendiente de la presencia de Mario durante la celebración. El venezolano contó que recién se enteró de que Irivarren había asistido a la boda por unos videos publicados en TikTok. Incluso señaló que, de haberse cruzado con él, lo habría saludado con normalidad porque no tiene nada en su contra.

Juntos pero no revueltos Mario Irivarren y Onelia Molina. (Captura Tv)

Como se recuerda, Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación en marzo pasado tras la difusión de un video que mostraba al chico reality en una situación comprometedora con otra mujer durante un viaje en un yate en Argentina.