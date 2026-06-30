Onelia Molina volvió a captar la atención en redes sociales tras ser vista en las playas de Miami, en Estados Unidos, bailando junto al exfutbolista uruguayo Diego Lugano. El hecho ocurrió a pocos días después de que la influencer confirmara públicamente su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Onelia Molina compartió un video donde se muestra al lado del histórico defensor uruguayo. Ambos aparecen bailando y disfrutando de las playas de Miami. Además, en una siguiente publicación, la odontóloga volvió aparecer con el exfutbolista, pero está vez en una actividad diferente.

En el nuevo video, la influencer apareció con el actual comentarista del Mundial 2026 para una cadena internacional, donde le realizó una serie de preguntas. Entre el cuestionario, el exfutbolista reconoció que le encanta el pisco, el ceviche y respeta a Paolo Guerrero como futbolista.

Sin embargo, tras preguntarle quién era su “peruana favorita”, Diego Lugano respondió que ella. Este gesto fue interpretado como una muestra de buena química entre ambos durante el encuentro en Estados Unidos.

Esta peculiar escena llamó la atención de todos porque ocurre poco después de que oficializara su relación sentimental con Kevin Díaz. En una reciente entrevista, ambos confirmaron que decidieron darse una oportunidad tras conocerse mejor durante un viaje realizado a Colombia a inicios de junio.

Onelia Molina bailando con Diego Lugano en Miami. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)

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“Sí, creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más y tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora es conocer a las personas”, reveló Onelia.

Aunque el video junto a Diego Lugano generó numerosas reacciones, no existe ningún indicio de un vínculo sentimental entre ambos. Su espontáneo encuentro se dio en el marco de la cobertura de diversas incidencias alrededor de la Copa del Mundo 2026.