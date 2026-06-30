Onelia Molina baila con Diego Lugano días después de confirmar su relación con Kevin Díaz. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Onelia Molina baila con Diego Lugano días después de confirmar su relación con Kevin Díaz. (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Por Redacción EC

Onelia Molina volvió a captar la atención en redes sociales tras ser vista en las playas de Miami, en Estados Unidos, bailando junto al exfutbolista uruguayo Diego Lugano. El hecho ocurrió a pocos días después de que la influencer confirmara públicamente su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz.

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