Onelia Molina confirma relación con Kevin Díaz. (Foto: Instagram - @oneliamolina_ / Captura de video - "América Hoy")
Onelia Molina confirma relación con Kevin Díaz. (Foto: Instagram - @oneliamolina_ / Captura de video - "América Hoy")
Por Redacción EC

Onelia Molina confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental. La integrante de “Esto es guerra” oficializó su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz, su compañero en el reality, poniendo fin a los rumores que surgieron en las últimas semanas tras ser vistos juntos en varias ocasiones.

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