Onelia Molina confirmó que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental. La integrante de “Esto es guerra” oficializó su relación con el modelo venezolano Kevin Díaz, su compañero en el reality, poniendo fin a los rumores que surgieron en las últimas semanas tras ser vistos juntos en varias ocasiones.

La pareja hizo el anuncio durante una entrevista en el programa “América Hoy”, donde ambos hablaron por primera vez sobre su romance. Onelia explicó que decidieron darse una oportunidad luego de fortalecer su amistad y conocerse mejor dentro y fuera del reality de competencia.

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“Creo que no es novedad, desde el viaje a Colombia es como que nos hemos dado una oportunidad de salir y conocernos un poco más”, señaló Molina, dejando en claro que su relación con Mario Irivarren quedó en el pasado.

Onelia Molina oficializa a Kevin Díaz y revela desde cuándo salen. (Captura de video / "América Hoy")

“Tanto para no salir lastimados ni él ni yo, creo que la base de cualquier cosa ahora es conocer a las personas… Creo que es paso a paso, poco a poco, mírame ahora estoy intentando conocer a alguien y estoy conociendo”, agregó la también odontóloga.

Por su parte, Kevin Díaz señaló que el cariño entre ambos nació de forma espontánea y resaltó las cualidades de Onelia. El competidor indicó que existe respeto mutuo y que ambos buscan construir una relación basada en la confianza y el apoyo constante.

“Vi muchas cosas de ella que me gustaron un montón. Contentos regresamos de ese viaje…Creo que no hay que presionar, tiempo al tiempo, que las cosas vayan fluyendo, que ella se dé cuenta de la persona que tiene a su costado, la voy a querer y la voy a respetar un montón”, precisó el integrante de “Esto es guerra”.

Onelia Molina y Kevin Díaz caminando juntos por Colombia. (Captura Amor y Fuego)

La confirmación llega varios meses después del fin de la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Tras la ruptura, comenzaron las especulaciones sobre un posible acercamiento entre la odontóloga y Kevin Díaz, especialmente luego de que protagonizaran un beso en “Esto es guerra” y fueran captados compartiendo tiempo juntos.