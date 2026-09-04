Onelia Molina reveló que existe un vínculo familiar con Verónica Linares, información que ella misma conoció poco antes de acudir al podcast "La Linares". (Foto: Captura de video / "La Linares")
Onelia Molina reveló que existe un vínculo familiar con Verónica Linares, información que ella misma conoció poco antes de acudir al podcast "La Linares". (Foto: Captura de video / "La Linares")
Por Redacción EC

Onelia Molina protagonizó un curioso momento durante su entrevista con Verónica Linares en “La Linares”. La conversación fluía con naturalidad hasta que tomó un giro inesperado cuando la chica reality reveló que existe un vínculo familiar entre ambas, información que ella misma conoció poco antes de acudir al programa.

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