Onelia Molina protagonizó un curioso momento durante su entrevista con Verónica Linares en “La Linares”. La conversación fluía con naturalidad hasta que tomó un giro inesperado cuando la chica reality reveló que existe un vínculo familiar entre ambas, información que ella misma conoció poco antes de acudir al programa.

Según relató Onelia, todo comenzó cuando le comentó a su madre que tendría una entrevista con Verónica Linares. Su progenitora recordó entonces que existiría un parentesco entre las dos familias y decidió consultar con la abuela de la joven para confirmar la información y reconstruir el árbol genealógico.

“Me dijo: ‘ay, hijita, creo que es tu prima o tu tía, pero algo ahí tenemos de familia’. Entonces va y llama a mi abuela, ella le contó todo el árbol genealógico (...) Me dijo que tu papá es Enner Linares (sí, el señor Linares), él viene a ser el primo de mi abuelo Amílcar Quequezana Linares, primo cercano”, contó Onelia.

Onelia Molina reveló que existe un vínculo familiar con Verónica Linares, información que ella misma conoció poco antes de acudir al podcast "La Linares". (Foto: Captura de video / "La Linares")

La explicación de Onelia fue que su abuelo, Amílcar Quequezana Linares, era primo cercano de Enner Linares, padre de Verónica. Con ese dato, la periodista pudo entender la conexión y relacionar la información que acababa de recibir con la historia de su propia familia.

La reacción de Verónica Linares no se hizo esperar. La periodista quedó sorprendida al descubrir que el parentesco que le estaba contando su invitada tenía relación directa con su padre. “O sea, tu abuelo es primo hermano de mi papá, increíble”, respondió Linares.

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Lejos de tomar la situación con excesiva formalidad, Onelia Molina decidió contar el vínculo con bastante humor. Al explicar qué lugar ocuparía Verónica dentro de su árbol familiar, lanzó una particular frase que provocó risas durante la entrevista: “Vendrías a ser mi tía (no me gusta eso), pero podemos decir que somos primas”.

Onelia Molina reveló que existe un vínculo familiar con Verónica Linares, información que ella misma conoció poco antes de acudir al podcast "La Linares". (Foto: Captura de video / "La Linares")

La revelación también despertó la curiosidad de Verónica Linares, quien señaló que conversaría con su padre para conocer mayores detalles sobre la historia familiar. De esta manera, el encuentro permitió que ambas descubrieran en plena entrevista una conexión que, pese a existir entre sus familias, hasta entonces no había sido motivo de conversación entre ellas.