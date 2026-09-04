Mario Hart volvió a referirse a su relación con Korina Rivadeneira, luego de las polémicas declaraciones que la modelo compartió en una serie de videos publicados en sus redes sociales. El piloto habló sobre el tema durante una entrevista en el podcast conducido por Daniela Cillóniz y explicó cómo se encuentra actualmente el vínculo entre ambos.

El exchico reality contó que él y su familia se enteraron de las declaraciones de Korina mientras se encontraba fuera del Perú. Aunque reconoció que sus revelaciones generaron incomodidad inicialmente, destacó que en su entorno mantienen un cariño especial por la modelo, principalmente por el vínculo familiar que comparten.

“Al principio, evidentemente, generó un fastidio, pero ahora ha vuelto a ser todo como era antes”, afirmó el Hart al ser consultado sobre las consecuencias que tuvieron los videos de su expareja. De esta manera, aseguró que la situación no habría provocado un distanciamiento definitivo entre ambos.

Durante la conversación, Daniela Cillóniz también recordó una declaración anterior de Mario Hart, quien había señalado que, si tuviera la posibilidad de regresar con alguna de sus exparejas, elegiría a Korina Rivadeneira. Ante la pregunta de si mantenía aquella postura, el piloto respondió que sí.

“Sí. O sea, en el supuesto, ¿no? En el hipotético caso que me den a escoger para volver con una de mis ex, sí, evidentemente sigo pensando que tendría que ser Korina”, manifestó Hart. Explicó que su decisión estaría relacionada con el hecho de que ella es la madre de sus hijos y que ambos permanecerán vinculados durante toda su vida.

Respecto a los motivos que llevaron a Korina a publicar los siete videos en los que habló sobre aspectos de su relación, Mario aseguró desconocer las razones. “No tengo idea. Tampoco le he preguntado”, respondió, antes de señalar que, para él, lo ocurrido ya era un asunto irrelevante.

Korina Rivadeneira aseguró que ella jamás traicionó la confianza de su expareja durante los años que estuvieron casados. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)

Como se recuerda, Korina Rivadeneira compartió una serie de videos en sus redes sociales donde explicaba detalles de su separación de Mario Hart. Ahora, el piloto aseguró que mantiene una buena relación con la madre de sus hijos y espera que así sea.