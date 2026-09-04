Mario Hart aseguró que guarda un gran cariño a Korina Rivadeneira, quien recientemente brindó detalles de su separación. (Foto: Captura de video / Instagram - @rivadeneirak)
Mario Hart aseguró que guarda un gran cariño a Korina Rivadeneira, quien recientemente brindó detalles de su separación. (Foto: Captura de video / Instagram - @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart volvió a referirse a su relación con Korina Rivadeneira, luego de las polémicas declaraciones que la modelo compartió en una serie de videos publicados en sus redes sociales. El piloto habló sobre el tema durante una entrevista en el podcast conducido por Daniela Cillóniz y explicó cómo se encuentra actualmente el vínculo entre ambos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.