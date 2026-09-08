En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality se encuentran en el ojo de la tormenta debido a los diversos señalamientos y entredichos que surgieron tras confirmar su separación. Así, en medio de la polémica, ambos se reencontraron durante el cumpleaños de su hija mayor, un momento que no pasó desapercibido entre los medios de comunicación y sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA SE REENCUENTRAN EN EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA MAYOR

En medio de la polémica generada luego de que Korina Rivadeneira hablara sobre el fin de su matrimonio con Mario Hart y revelara que existía una dinámica económica basada en dividir los gastos por partes iguales, ambos se reencontraron el último fin de semana para celebrar el sexto cumpleaños de su hija mayor. A través de las redes sociales de la venezolana, se mostró parte de la temática principal de ‘Toy Story’, en la que destacaron los globos, la torta, el disfraz y otros detalles alusivos a la celebración, que contó además con la presencia de sus seres queridos.

Así, la creadora de contenidos no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su pequeña por su onomástico: “Hoy cumples 6 años, mi amor, y yo también cumplo 6 años siendo mamá. Fuiste tú quien me enseñó a amar de una forma que no sabía que existía”. Por su parte, el piloto de autos también estuvo presente en la fiesta y dedicó un breve, pero enternecedor mensaje a su primogénita. “Ayer tus pasos eran tan pequeños, hoy corres libre persiguiendo sueños”, escribió. De esta manera, tanto Hart como Korina se mostraron juntos a su hija y compartieron el tradicional momento de entonar “Feliz cumpleaños”.

¿QUÉ ACORDARON MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA SOBRE SUS FUTURAS PAREJAS?

En una edición de ‘Sin más que decir’, Mario Hart volvió a tocar el tema sobre su vínculo con Korina Rivadeneira y los acuerdos que han tomado como padres de dos pequeños niños. En primer lugar, el conductor de televisión reveló que él y la modelo venezolana acordaron no presentar nuevas parejas a sus hijos hasta estar seguros de que mantienen una relación estable y formal. Sin embargo, dejó en claro que es muy pronto para que esto ocurra, pues se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales. Asimismo, el exchico reality manifestó que ambos pudieron afrontar la separación sin recurrir a terapia, logrando sobrellevarla de la mejor manera hasta el momento.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños. Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros. Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, contó Hart.