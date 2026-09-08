Por Redacción EC

En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality se encuentran en el ojo de la tormenta debido a los diversos señalamientos y entredichos que surgieron tras confirmar su separación. Así, en medio de la polémica, ambos se reencontraron durante el cumpleaños de su hija mayor, un momento que no pasó desapercibido entre los medios de comunicación y sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.