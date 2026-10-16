Korina Rivadeneira protagonizó un divertido momento con su expareja Mario Hart durante una llamada telefónica en vivo. La modelo participó en una dinámica, en la que debía incluir situaciones sin sentido durante una conversación con el padre de sus dos hijos.

El momento se produjo luego de que Rivadeneira comentara una reciente publicación de Hart en redes sociales. El piloto compartió una fotografía en la que mostró un nuevo tatuaje con los nombres de sus hijos, Lara y Mario, en la parte inferior del cuello. Ante la imagen, la influencer reaccionó con un breve mensaje: “Increíble”, acompañado de emojis de aplausos.

Luego, durante el programa “Qué mañana”, la modelo estuvo junto a Gian Piero Diaz, donde Korina Rivadeneira aceptó el reto de llamar a su expareja sin advertirle que formaba parte de un juego.

Korina Rivadeneira hace divertida broma a Mario Hart EN VIVO.

“Hola, Mario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están los niños?”, le dijo Korina a Mario, quien mencionó que acababa de dejar a sus dos hijos en la escuela. “Disculpa que te llame así. Me imaginé que te ibas a poner como un león, pero aquí estoy”, expresó entre risas la venezolana.

“Quería contarte algunas cosas. Lo que pasa es que justo hoy me puse un vestido que me gustaba mucho y lo encontré roto, y yo creo que fue cuando te mudaste y lo jalaron con un gancho. ¿Los niños comieron arepa?”, señaló la modelo durante el juego, confundiendo al padre de sus hijos.

La sucesión de frases generó confusión en el piloto, quien intentaba comprender el motivo de la llamada. “¿Ah? ¿Me hablas de un vestido y luego de arepas?”, respondió Hart al notar que los temas no tenían conexión. La modelo intentó mantener la conversación y le pidió que le siguiera la corriente.

Korina Rivadeneira reconoce que actualmente está bien la relación de padres con Mario Hart, pues nunca terminaron mal.

Sin embargo, sus nuevas intervenciones aumentaron el desconcierto del también cantante, quien terminó preguntándole qué le sucedía. “No entiendo ¿Qué te pasa?”, respondió Hart.

La dinámica concluyó cuando Gian Piero Díaz intervino para explicarle a Mario Hart que todo formaba parte de un reto televisivo. La revelación provocó las risas en el set y permitió aclarar el motivo de la peculiar conversación.