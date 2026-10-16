Korina Rivadeneira hizo llamada de broma a Mario Hart y él reaccionó de forma sorpresiva. (Foto: Instagram - @mariohart / Captura de video - Willax Televisión)
Korina Rivadeneira hizo llamada de broma a Mario Hart y él reaccionó de forma sorpresiva. (Foto: Instagram - @mariohart / Captura de video - Willax Televisión)
Por Redacción EC

Korina Rivadeneira protagonizó un divertido momento con su expareja Mario Hart durante una llamada telefónica en vivo. La modelo participó en una dinámica, en la que debía incluir situaciones sin sentido durante una conversación con el padre de sus dos hijos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.