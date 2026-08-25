Mario Hart negó categóricamente haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle la custodia de su hija Lara y aseguró que nunca buscó alejar a sus hijos de su madre. (Foto: Captura de video - "Sin más que decir" / Instagram / @rivadeneirak)
Mario Hart negó categóricamente haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle la custodia de su hija Lara y aseguró que nunca buscó alejar a sus hijos de su madre. (Foto: Captura de video - "Sin más que decir" / Instagram / @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart decidió salir al frente y hablar sobre su separación de Korina Rivadeneira y las declaraciones que ambos han realizado públicamente en los últimos días. El piloto negó categóricamente haber amenazado a la actriz con quitarle la custodia de su hija Lara y aseguró que nunca buscó alejar a sus hijos de su madre.

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