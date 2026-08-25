Mario Hart decidió salir al frente y hablar sobre su separación de Korina Rivadeneira y las declaraciones que ambos han realizado públicamente en los últimos días. El piloto negó categóricamente haber amenazado a la actriz con quitarle la custodia de su hija Lara y aseguró que nunca buscó alejar a sus hijos de su madre.

Durante su participación en el programa virtual “Sin más que decir”, Hart explicó que el fin de su relación fue acordada por ambos en enero de este año. Según relató, desde el inicio tuvo como prioridad garantizar que sus hijos permanecieran junto a Korina y pudieran mantener una relación cercana con ella.

En ese sentido, el piloto afirmó que incluso propuso que Korina Rivadeneira y los niños continuaran en la vivienda familiar. “El que se va soy yo, yo quiero que ellos estén cómodos y que mis hijos se queden con ella”, sostuvo, al rechazar las versiones sobre un supuesto intento de separarlos.

Mario Hart da su versión tras fuertes declaraciones de Korina Rivadeneira

Hart también cuestionó algunas de las declaraciones realizadas por su expareja en redes sociales. Aunque evitó confrontarla directamente, consideró que sus palabras pueden generar confusión entre quienes siguen la situación.

“Se dice en redes que yo la amenacé con quitarle a Lara si nos separamos, eso para mí es gravísimo… Creo que lo que Korina dice deja algunas cosas ambiguas”, manifestó durante su intervención.

El exchico reality también describió a Rivadeneira como una persona “impulsiva y reactiva” al referirse a la manera en que suele actuar ante determinadas situaciones. Sin embargo, aclaró que confía en que ella nunca ha tenido una mala intención, incluso después de las recientes declaraciones públicas sobre su relación.

Mario Hart da su versión tras fuertes declaraciones de Korina Rivadeneira

Como se recuerda, Korina Rivadeneira compartió una serie de videos donde explicó los motivos de su separación de Mario Hart y relató que antes hubo un intento de ruptura, pero que en ese momento recibió una respuesta de su exesposo que la inquietó profundamente.

“Recuerdo que en un momento yo planteé la posibilidad de separarnos. No voy a entrar en detalles porque... pero sí puedo decir que una respuesta que obtuve acerca de una decisión respecto a mi hija me produjo muchísimo terror”, señaló Rivadeneira, dejando abierta las especulaciones sobre lo que le dijeron.