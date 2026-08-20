Además, negó que haya utilizado su matrimonio con Hart para ponerle fin a sus problemas migratorios | Foto: Instagram
Además, negó que haya utilizado su matrimonio con Hart para ponerle fin a sus problemas migratorios | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Este jueves, mediante una serie de videos publicados en sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira sostuvo que Mario Hart, el padre de sus hijos, fue quien decidió ponerle fin a la relación que mantenían desde el 2017.

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