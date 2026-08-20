Este jueves, mediante una serie de videos publicados en sus redes sociales, la modelo venezolana Korina Rivadeneira sostuvo que Mario Hart, el padre de sus hijos, fue quien decidió ponerle fin a la relación que mantenían desde el 2017.

De ese modo, la también “influencer” sostuvo que el piloto de autos optó por la ruptura en dos oportunidades distintas, una medida con la que terminó estando de acuerdo debido a que el vínculo se encontraba desgastado.

“Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”, sostuvo.

Asimismo, precisó que guardó reserva sobre el quiebre de su hogar para resguardar a sus dos hijos mientras resolvían acuerdos legales y familiares pendientes. Según la modelo, el distanciamiento comenzó tras el nacimiento de su primera hija.

“Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos y cuando nosotros empezamos a salir a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre, la pasábamos bien, disfrutábamos juntos... Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llenar nunca un punto de encuentro”, precisó.

En su pronunciamiento, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ detalló también los aspectos económicos que mantenía con el exconductor de televisión, asegurando que asumió el 50% de todos los gastos desde el inicio del romance.

“Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones, nunca dejé de trabajar porque siempre hubo por el otro lado una exigencia económica de mi parte”, expresó negando que haya dependido económicamente de su expareja.

Finalmente, aclaró que su estancia y regularización migratoria en el Perú se debió a trámites personales mediante una acción de amparo y a su residencia como trabajadora, descartando que su matrimonio haya sido utilizado con fines legales.

En ese sentido, Rivadeneira remarcó que su intención no es promover ataques hacia el padre de sus hijos, sino dar a conocer su versión sobre el fin de su matrimonio.

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