Este martes 18 de agosto, la modelo venezolana Korina Rivadeneira reportó que el techo de su casa, ubicada en Chorrillos, sufrió daños estructurales tras las fuertes ráfagas de viento que afectaron Lima.

A través de sus historias de Instagram, Rivadeneira sostuvo que la estructura había sido renovada luego de un anterior incidente, pero volvió a desprenderse debido a la intensidad del viento.

“No me lo van a creer. La brisa está tan fuerte que esta vez... ¿se acuerdan la vez pasada que se rompió el techo? Hemos puesto techo nuevo y se acaba de despegar íntegro. Ahora sí no tengo techo. ¿Qué está pasando?” , expresó la modelo al mostrar los daños en su vivienda.

Historia de Instagram de Korina Rivadeneira

La venezolana manifestó su frustración al tratarse de un incidente que se repite. Hasta el momento, no ha informado si el incidente ocasionó daños personales o afectó a sus hijos, aunque se supo que afrontó la emergencia sin el padre de sus menores, Mario Hart, quien se encuentra fuera del país.

En junio pasado, Rivadeneira también contó que vivió un momento de tensión luego de que el techo de su terraza se desprendiera por los fuertes vientos. En aquella ocasión, relató que escuchó un fuerte sonido antes de notar que la estructura se había separado.

“Estábamos viendo abajo tele y escuchamos un sonido fuertísimo y tengo rato viendo a ese árbol moviéndose así... y era que el techo se había salido, se había despegado”, relató la artista a sus seguidores mediante sus plataformas digitales.

Por otro lado, días antes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través del sistema de alerta Sismate, advirtió sobre el incremento de ráfagas de viento y precipitaciones en el litoral peruano.

La institución recomendó asegurar los techos de las viviendas, circular con precaución por calles y carreteras, y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Alerta de Sismate