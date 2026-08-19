Al momento del incidente, la artista afrontó la emergencia sin la presencia de su exesposo, Mario Hart | Foto: Instagram (@rivadeneirak)
Al momento del incidente, la artista afrontó la emergencia sin la presencia de su exesposo, Mario Hart | Foto: Instagram (@rivadeneirak)
Por Redacción EC

Este martes 18 de agosto, la modelo venezolana Korina Rivadeneira reportó que el techo de su casa, ubicada en Chorrillos, sufrió daños estructurales tras las fuertes ráfagas de viento que afectaron Lima.

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