Jazmín Pinedo compartió imágenes de la casa que adquirió en Punta del Este, Uruguay, junto a su pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo. La conductora mostró los ambientes de la propiedad mediante un video publicado en sus redes sociales, en el marco de su cumpleaños, que celebra este 19 de agosto.

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“¡A unas horas de mi cumple y con mucha ilusión quiero compartir con ustedes mi regalo cumpleañero! ¡Este nuevo sueño llega después de mucha paciencia, esfuerzo y trabajo!” , escribió Pinedo en la descripción de la publicación.

En el video, la conductora mostró diferentes espacios de la vivienda y compartió con sus seguidores la adquisición que realizó junto a su pareja.

Pinedo también acompañó la publicación con un mensaje sobre la importancia de continuar con los objetivos pese a las dificultades.

“Les juro que hay cosas que parecen imposibles, que hay momentos donde solo piensas en rendirte, que puedes llegar a sentir mucho miedo, pero justo después de todo eso están las mejores historias” , señaló.

La conductora concluyó su mensaje expresando su agradecimiento y dando la bienvenida a una nueva etapa personal.

“¡Me siento tan agradecida con Dios en todos los sentidos! ¡Estoy lista para mis 26!” , escribió.

Cabe recordar que a inicios de enero, Jazmín Pinedo habló públicamente sobre sus planes de matrimonio con Pedro Araujo. En esa oportunidad, la modelo presentó a su pareja en el programa ‘Más Espectáculos’.

Pinedo contó entonces que había conversado con Araujo sobre la posibilidad de contraer matrimonio y también mencionó el tema de tener hijos.

“A veces uno hace planes, pero Dios hace otros planes. Entonces, yo hace varios años soy una fiel creyente de, como se dice, ir paso a paso, de vivir el día a día y, si las cosas se dan, en buena hora”, declaró en aquella ocasión.

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