Jazmín Pinedo revela su nuevo proyecto junto a Pedro Araujo. (Foto: Instagram / @jazminpinedo)
Jazmín Pinedo revela su nuevo proyecto junto a Pedro Araujo. (Foto: Instagram / @jazminpinedo)
Por Redacción EC

Jazmín Pinedo compartió imágenes de la casa que adquirió en Punta del Este, Uruguay, junto a su pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo. La conductora mostró los ambientes de la propiedad mediante un video publicado en sus redes sociales, en el marco de su cumpleaños, que celebra este 19 de agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.