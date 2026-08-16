Ocho episodios de 60 minutos cada uno tiene la primera temporada de “Crystal Lake”, la serie de terror, precuela de la famosa “Viernes 13”.

Creada y escrita por Brad Caleb Kane, “Crystal Lake” tiene como protagonista a Linda Cardellini, William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom. Asimismo, integran el elenco Callum Vinson, Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch y Phoenix Parnevik.

Dice la sinopsis oficial de la serie de terror:

Precuela de la franquicia Friday the 13th, la serie sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que no ha logrado superar el profundo dolor que le dejó la trágica muerte de su hijo Jason, un niño enfermizo que se ahogó en el lago del pueblo hace casi un año.

Cuando dos extraños llegan a la puerta de Pam investigando aspectos de su pasado, se desencadena una inquietante cadena de acontecimientos que lleva a los habitantes de Crystal Lake a preguntarse: ¿quién es realmente Pam Voorhees?

CRYSTAL LAKE -- Pictured: Linda Cardellini as Pamela Voorhees -- (Photo by: Peacock) / Peacock

¿DÓNDE EMITIRÁN “CRYSTAL” LAKE?

Esta nueva propuesta de terror es producida por A24 y tiene como productores ejecutivos a Brad Caleb Kane, Marc Toberoff, Victor Miller, Robert M. Barsamian, Robert P. Barsamian, Stuart Manashil, Tyson Bidner, Michael Lennox y Roy Lee.

La serie de 8 episodios se emitirá en Universal+ en toda Latinoamérica.

¿CUÁNDO ESTRENAN “CRYSTAL LAKE”?

La fecha de estreno de esta propuesta de terror es el 16 de octubre próximo.

Dirigirán los episodios Michael Lennox, Celine Held y Logan George, además de Quyen Tran.