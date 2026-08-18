Bárbara Cayo denunció que fue víctima de la delincuencia tras enterarse que dos ladrones irrumpieron su hogar para llevarse sus joyas de oro y más pertenencias de valor. (Foto: Captura de video Facebook / Barbara Cayo)
Bárbara Cayo denunció que fue víctima de la delincuencia tras enterarse que dos ladrones irrumpieron su hogar para llevarse sus joyas de oro y más pertenencias de valor. (Foto: Captura de video Facebook / Barbara Cayo)
Por Redacción EC

Bárbara Cayo fue víctima de la delincuencia en su propio casa. La actriz denunció que dos delincuentes forzaron las puertas de su vivienda y revisaron diferentes ambientes del inmueble hasta encontrar objetos de valor. Todo quedó registrado en la cámaras de seguridad.

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