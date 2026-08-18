Bárbara Cayo fue víctima de la delincuencia en su propio casa. La actriz denunció que dos delincuentes forzaron las puertas de su vivienda y revisaron diferentes ambientes del inmueble hasta encontrar objetos de valor. Todo quedó registrado en la cámaras de seguridad.

La actriz contó que a través de las cámaras de seguridad pudo ver como dos sujetos ingresaron a su hogar para llevarse todas sus pertenencias de valor. De acuerdo con los reportes difundidos, ambos utilizaban gorros, pero sus rostros habrían quedado registrados, por lo que el material podría ser clave para su identificación.

Entre las pertenencias sustraídas figuran joyas de oro y documentos personales, entre ellos los pasaportes italiano y peruano de Bárbara Cayo. La actriz explicó que varios de los objetos tenían un significado especial para ella y su familia, por lo que la pérdida no representa únicamente un perjuicio económico.

“Les cuento que ayer sábado entraron a mi casa a robar a las 3 de tarde, estoy un poco en shock. He estado haciendo todos los trámites de la denuncia. Creo que nadie tiene derecho a usurpar de esa manera, ni llevarse las cosas de uno, las cosas de valor. Más que de valor monetario, se llevaron cosas de valor sentimental. Se llevaron mis joyitas, mi pasaporte italiano y mi pasaporte peruano”, indicó la actriz muy afectada por lo sucedido.

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Tras advertir el robo, la familia de Bárbara Cayo comunicó el hecho al serenazgo y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades vienen recopilando información y revisando los registros de las cámaras con el objetivo de identificar a los responsables.

La actriz, además, pidió ayuda a la ciudadanía para reconocer a los sujetos que aparecen en las grabaciones. “Tengo indignación de ver todas las cosas hechas trizas en la casa. He podido grabar porque hay cámaras afuera en la calle para estos ladrones que son medio tontos. Si los logran identificar, se los agradecería para que haya justicia y no haya más personas perjudicadas”, sentenció.